Найденов: ПП и ДБ са наши естествени партньори за съдебната реформа, разчитаме на сътрудничество за ВСС

Управляващото мнозинство ще разчита на подкрепата на "Продължаваме промяната" и "Демократична България" за обновяването на Висшия съдебен съвет. Това заяви министърът на правосъдието Николай Найденов в ефира на БНТ.

„Неведнъж сме казвали, че наши естествени партньори са тези партии, които са свързани със съдебната реформа и за които тя е част от тяхното политическо съществуване. Точно ПП и ДБ имаме предвид, с уговорката, че това са две отделни политически партии. С всяка една от тях сме имали принципни разговори по отношение на процедурата за избор на Висш съдебен съвет. Разчитаме на сътрудничество с тях в тази сфера“, посочи Найденов.

По думите му изборът на нов състав на ВСС е сред основните приоритети на управляващите. Найденов определи себе си като умерен оптимист за успешното приключване на процедурата и подчерта, че смяната е наложителна, тъй като мандатът на ВСС е изтекъл преди повече от четири години.

„Нашата цел е да изберем хора, които няма да изпълняват никакви поръчки – нито партийни, нито финансови, нито свързани с други зависимости, защото на такива се нагледахме. Няма да споменаваме отново мрежите на „Осемте джуджета“ и на Нотариуса, но всички видяхме какво не трябва да се случва в управлението на съдебната система. Хората, които работят с нея и в нея, трябва да имат възможност да се отърват от тези зависимости“, каза Найденов.

Според него основната гаранция за независимостта на бъдещите членове е публичният характер на процедурата и задълбочените проверки на кандидатите.

„Гаранциите са в самата процедура. Парламентарната квота избира своите представители при изключително широка публичност и задълбочени проверки. Всичко се случва пред очите на обществото - изслушванията, концепциите, въпросите, които могат да бъдат зададени на кандидатите. Тази седмица имаше заседание на Правната комисия, продължило близо 13 часа, в което кандидатите бяха изслушвани и им бяха задавани неудобни въпроси. Бяха изискани и множество документи, свързани с имущественото им състояние и евентуални зависимости“, обясни Найденов.

Той допълни, че освен да бъдат установени евентуалните досегашни зависимости, е важно да бъдат избрани хора с достатъчно висок интегритет, за да устоят и на бъдещи опити за влияние. Министърът призна, че управляващите са предвидили и алтернативни варианти, в случай че парламентът отново не успее да избере своята квота във ВСС. Той обаче изрази надежда, че няма да се стигне до тях.

„Имаме и план Б, имаме и план С. Този път действително трябва да свършим работата си и парламентът да изпълни задълженията си, като избере своите представители. Искрено се надявам, че няма да се стига до план Б и план С, защото съдебната система има нужда от тази глътка въздух, която ще ѝ даде новият Висш съдебен съвет. Хората, които вече четири години управляват отвъд мандата си, не трябва да продължават да бъдат лицето на системата и да създават впечатление за нейния облик, тъй като това впечатление е предимно негативно“, каза правосъдният министър.

По думите му отговорността за провал на избора ще бъде на онези, които попречат на формирането на нов състав на съвета.

„Ние ясно сме изразили намеренията си и ясно ги отстояваме в Народното събрание. Апелирам към достатъчно разум, мъдрост и визия за развитието на съдебната система. Не трябва да ставаме заложници на дребни политически амбиции. Необходимо е действително да се обединим около кандидатите, които могат да променят сегашното състояние на съдебната система“, призова Найденов.

По отношение на отношенията с настоящия състав на ВСС министърът заяви, че неговите контакти с членовете на съвета са изцяло институционални. Той обаче призна за сериозни различия в позициите си с част от представителите на прокурорската колегия.

Министърът коментира и случая с медийна публикация, по която членове на ВСС са се самосезирали и са изпратили материалите до главния прокурор, откъдето те са били препратени в Софийската градска прокуратура. Найденов заяви, че няма информация за развитието на проверката, но очаква същата чувствителност да бъде проявявана и по публикации, засягащи самите членове на съвета.

Министърът подчерта, че изборът на нов ВСС е само първата стъпка от планираната съдебна реформа. Според него са необходими сериозни промени както в законодателството, така и в начина, по който функционира съдебната система.

„Съвсем наскоро приехме изменения в Гражданския процесуален кодекс, с които най-накрая да сложим край на така наречените дела шамари. Чрез тях се заглушават гласовете на общественици и журналисти, а икономически силните получават възможност да влияят върху действията на хората, които искат да извадят наяве неудобни за тях факти“, каза Найденов.

Той допълни, че се подготвят и промени в наказателния процес, които да намалят формализма и да ускорят производствата.

Сред останалите приоритети той открои кариерното развитие на магистратите, условията на труд, командироването и начина, по който се определят възнагражденията. По думите му вече са проучени различни модели за заплащане на магистратите и съдебните служители, като целта е възнагражденията да бъдат обвързани с реалната работа, професионалната компетентност, ранга и натовареността. Управляващите финализират сравнително правни проучвания за предвидените в управленската програма конституционни промени. Една от основните теми е реформата на Инспектората към ВСС, чиято настояща структура според Найденов не е достатъчно ефективна. Друга важна посока е създаването на механизми, които да не позволяват ключови органи в съдебната власт да продължават да работят години наред след изтичането на мандатите си.

„Предвиждаме да въведем мерки, които да не допускат изпадането в подобна ситуация, в която се намираме сега – органи, основни за съдебната власт, да продължават с години да работят без мандат или отвъд мандата си. Това са така наречените отключващи механизми. Тоест какво се случва, когато един орган, като Народното събрание, който е призван да определи част от членовете на ВСС, не изпълни задълженията си", попита министърът.

Сред обсъжданите варианти е постепенно намаляване на необходимото мнозинство при поредица от неуспешни опити за избор.

„В момента знаете, че са необходими 160 народни представители. Възможно е да се предвиди, че при няколко неуспешни опита мнозинството спада. Друг възможен вариант, който разбирам, че се приема като някаква екзотика, но съществува в документите, предоставени от Венецианската комисия, е включването на президента в този процес като резервен орган, който може да допринесе за функционирането на орган, чийто мандат вече е изтекъл, така че да не се поставят въпроси за неговата легитимност“, посочи Найденов.

Той уточни, че това не означава президентът да назначава членовете на ВСС, а че се проучват различни възможности за преодоляване на институционалната блокада.

„Няма да предлагаме готови решения. Искаме да чуем цялата юридическа общност, която има компетентност в тази област, и да вземем най-правилните решения този път“, заяви министърът.

Найденов коментира и излизането на България от сивия списък на FATF, свързан с мерките срещу изпирането на пари. Той подчерта, че постигнатият резултат не трябва да се приписва само на едно правителство, тъй като процесът е продължил през няколко управленски мандата.

„Освен изпълнените мерки важен е и политическият ангажимент. Той беше демонстриран няколко пъти, включително по време на срещата в София с експертите от FATF. На среща с министър-председателя и няколко министри бяха разгледани всички мерки, беше обсъден целият процес, набелязани бяха бъдещите действия и бяха поети ангажименти, въз основа на които този успех стана възможен“, заключи министърът.

След като прокурорите избраха своите представители, а съдиите проведоха избора на своята професионална квота, Народното събрание трябва да излъчи и 11-те членове от парламентарната квота. За всеки от тях са необходими 160 гласа.

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