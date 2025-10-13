Мъж и жена отиват на съд за измама с почивки в Гърция

Мъж на 40 години и жена с две години по-възрастна от него са задържани по обвинение в измама с отдаване на ваканционен имот под наем в Гърция.

Двамата са привлечени към наказателна отговорност за това, че през май т.г. излъгали десетки за резервация на апартамент в южната ни съседка през летния сезон. За целта хората трябвало да преведат като авансово плащане по сметка на чужда банка парична сума от 100 до 300 евро.

Уговорката била, че преведените пари после ще бъдат приспадната от крайната цена за наем на имота. След като пострадалите превели парите, обвиняемите спрели да отговарят на обажданията им.

По случая е образувано досъдебно производство за измама с пострадали от цяла България. Двамата измамници били хванати при акция на ГДБОП.

По-късно съдът разреши постоянен арест за двамата.