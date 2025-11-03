КС образува дело за последните промени в Закона за ДАНС

Конституционният съд образува дело по искането на "Възраждане" и депутати да бъдат обявени в разрез с основния закон новите промени в Закона за ДАНС. С тях бяха орязани правомощия на президента при назначаването и освобождаването на председател на агенцията.

До последните изменения във въпросния закон председателят на ДАНС се назначаваше с указ на президента. Миналата седмица парламентът отхвърли ветото на Румен Радев върху текстовете, а 59 депутати сезираха КС. Под искането освен "Възраждане" се подписаха трима депутати от ПП-ДБ, 13 от Алианс за права и свободи и от парламентарната група на "Величие".

Народните представители настояват КС да обяви за противоконституционен чл. 8 от Закона за ДАНС. В него е записано, че шефът на агенцията се избира с решение на Народното събрание по предложение на Министерския съвет. Подобно е положението и при освобождаване на председателя на ДАНС - то вече става с решение на НС

Депутатите обясняват, че законопроектът е бил приет без дебат, без становища и е бил разгледан от парламентарната вътрешна комисия, вместо от Комисията за контрол над службите за сигурност.

Народните представители смятат, че приетите текстове противоречат на Конституцията, защото не е спазен принципът за разделение на властите. Освен това е потъпкан и принципът, че президентът олицетворява единството на нацията и има ръководна роля по въпроси, засягащи националната сигурност.

"Налице е пряка намеса от страна на законодателната власт в правомощията на президента. Въпросното решение е прието от Народното събрание при висящо положение на и.ф. председател на Държавна агенция "Национална сигурност" Деньо Денев след изричен отказ на президента да назначи същия, чиято кандидатура е предложена от Министерски съвет", посочват депутатите и напомнят, че като върховен главнокомандващ президентът оглавява Консултативния съвет за национална сигурност.

Вносителите смятат, че измененията "създават опасни за националната сигурност предпоставки изборът на председател на агенцията да е предмет на нечистоплътни задкулисни политически сделки, включително и при условията на враждебни на българските интереси външни геополитически фактори с влияние върху парламентарни политически субекти, особено при фрагментиране на парламентарното представителство".