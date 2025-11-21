КС образува дело за Лукойл

Конституционният съд образува дело по искането на 51 народни представители.
То е за установяване на противоконституционност на измененията в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход.
Това се разбира от сайта на КС.
По-рано днес от "Възраждане“ обявиха, че са са събрали необходимия брой подписи и ще внесат жалба в КС срещу промените в закона, които разширяват правомощията на особения управител на рафинерията "Лукойл“.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
Ватиканът одобри мирния план на САЩ за Украйна
Ватиканът одобри мирния план на САЩ за Украйна
Бащата на Сияна връчи искане за оставка на председателя на ВКС
Син преби майка си и й се закани с убийство