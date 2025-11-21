КС образува дело за Лукойл

Конституционният съд образува дело по искането на 51 народни представители.

То е за установяване на противоконституционност на измененията в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход.

Това се разбира от сайта на КС.

По-рано днес от "Възраждане“ обявиха, че са са събрали необходимия брой подписи и ще внесат жалба в КС срещу промените в закона, които разширяват правомощията на особения управител на рафинерията "Лукойл“.