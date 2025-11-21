КС образува дело за Лукойл

OFFNews 21 ноември 2025 в 16:01 729 0

Конституционният съд образува дело по искането на 51 народни представители.

То е за установяване на противоконституционност на измененията в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход.

Това се разбира от сайта на КС.

По-рано днес от "Възраждане“ обявиха, че са са събрали необходимия брой подписи и ще внесат жалба в КС срещу промените в закона, които разширяват правомощията на особения управител на рафинерията "Лукойл“. 

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    Няма коментари към тази новина !

     
    X

    Александър Андреев: Глупости на търкалета са, че българи се връщат от Германия, защото са застрашени