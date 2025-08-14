Ковачки загуби делото за клевета срещу Владислав Панев на втора инстанция

След две години и половина забавяне съдът отхвърли на втора инстанция иска за клевета на Христо Ковачки срещу бившия депутат от ПП-ДБ Владислав Панев във връзка със серия публикации срещу практиката на Ковачки за внос и горене на боклуци в непригодните за това негови ТЕЦ.
За решението на Софийския градски съд (СГС) съобщи Панев, бивш съпредседател на "Зелено движение", в социалните мрежи.
"Всичко започна след тези снимки с дрон от площадката на Брикел през 2019 година. След това при една от акциите загубихме дрон над ТЕЦ Бобов дол, описахме схемата с криенето на въглеродни емисии, с трикратните цени, на които държавата изкупува тока от най-замърсяващите централи", пише той.
По думите му тези практики на незаконно горене на боклук продължават и до сега. Според Владислав Панев въпреки това решението на СГС е важно за борбата за истина, защото защитава хората, които имат смелостта да критикуват вредните практики на олигархията с конкретни факти.
"Чудесно е, че в битката срещу олигарха се включват Антикорупционният фонд (който вече има и информатор отвътре), Bird, Грийнпийс България и други. Дано решението да даде сила и на други да говорят за порочните практики вътре в групата. Ето и важен цитат от съдебното решение", пише Владислав Панев.
Към публикацията си той е приложил част от съдебното решение:
"...ответникът се е възползвал от упражняването на конституционно
регламентираното право на изразяване на мнение – чл. 39, ал. 1 КРБ, като
обсъждането на разглеждания общественозначим проблем е упражнено с
легитимна цел, а не превратно, без да е засегнато достойнството на личността
на ищеца чрез отправена обида или клевета. Противно на довода в жалбата, не
се касае за манипулиране на общественото мнение чрез внушаване на
негативен контекст и злепоставяне личността на ищеца, а в изказване на
мнение с негативна оценка за определена обществена личност , във връзка със
значим обществен дебат относно замърсяването на околната среда при
извършване на дейността по изгаряне на отпадъци."
Ружа Райчева
Ружа Райчева завършва "Политически мениджмънт и консултиране" в СУ "Св. Климент Охридски". Преди това се е занимавала с класическа музика и театър. Интересува се от вътрешна политика, медии, култура и международни отношения. Присъединява се към екипа на OFFNews през април 2021 г.