Кметът на Дупница е осъден за заплахи срещу полицейски началник

Кметът на Дупница Първан Дангов получи присъда "лишаване от свобода“ от 3 месеца с 3-годишен изпитателен срок за отправяне на закани на началника на Районното управление на МВР в града Йордан Зарев.
На 15 март 2024 г. Дангов се обадил по телефона на Зарев. С агресивен тон той изразил възмущението във връзка с изпратени от Зарев писма, с които се изисквали копия от документи на Община Дупница. Зарев обяснил, че действията са във връзка с разпореждане на прокуратурата и указания на наблюдаващия прокурор.
В отговор на това Първан Дангов се заканил с престъпление срещу личността на длъжностното лице Йордан Зарев по повод изпълнение на служебните му задължения, както и срещу неговите близки. Тази закана предизвикала у пострадалия основателен страх за осъществяването и притеснения за семейството му. В следващите дни здравословното състояние на пострадалия Зарев се влошило, поради което той потърсил медицинска помощ, пише в прессъобщението на прокуратурата.
Първоинстанционният съд е наложил на кмета наказание от три месеца "лишаване от свобода" с тригодишен изпитателен срок. Осъдителната присъда подлежи на обжалване и протест в законоустановения срок пред въззивен съд.
Ще обжалвам, разбира се. Нищо от казаното не отговаря на истината. Имам 15-дневен срок за обжалване на втора инстанция и се надявам на справедливо решение на съда, каза пред БТА Дангов.
29.10 2025 в 20:47
