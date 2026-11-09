Извикаха Михаела Доцова във Военната прокуратура

OFFNews 09 ноември 2026 в 13:28 2154 3
Председателят на Народното събрание Михаела Доцова
Председателят на Народното събрание Михаела Доцова

Извикаха председателя на Народното събрание Михаела Доцова във Военната прокуратура във връзка с инцидента със Соня Колтуклиева от ПИК, която беше бутната от служител на Националната служба за охрана, предаде Нова ТВ. 

По предварителна информация се очаква тя да даде показания като свидетел.

Засега няма официална информация за процесуалното качество, в което е призована, нито дали ще направи изявление пред медиите.

На 22 октомври Соня Колтуклиева пострада тежко, след като бе избутана от служител на НСО пред централата на "Прогресивна България" в София. До инцидента се стигна, след като тя се опита да зададе въпрос на Доцова и отвори вратата на служебния автомобил, в който тя се намираше. 

След случилото се Соня Колтуклиева беше откарана във Военномедицинска академия, а НСО разпореди проверка на действията на своите служители. За инцидента беше уведомена и Военната прокуратура.

Виж още за:
Следете новините ни в :
Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови
Коментари
За писането на коментар е необходима регистрация.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

24373

3

dolivo

09.11 2026 в 15:48

-0
+0
ще я сдъвче и изплюе партията

23490

2

мнение от IP

09.11 2026 в 14:44

-0
+1
Доцова си е едно БСП номенкалтурно чиновниче, какво очаквате от нея? Говорехме, че Борисов намира своите министри и депутати на улицата, Радев събира роднините на БСП кметове и активисти, които са чиновници по министерствата. Откъде да знае тази жена, че НСО не са и началници. Те "работят по протоколи", коя е тя да не им ги спазва:)
 
X

Давид срещу Голиат: Победната реч на Таларико