Извикаха Михаела Доцова във Военната прокуратура

Извикаха председателя на Народното събрание Михаела Доцова във Военната прокуратура във връзка с инцидента със Соня Колтуклиева от ПИК, която беше бутната от служител на Националната служба за охрана, предаде Нова ТВ.

По предварителна информация се очаква тя да даде показания като свидетел.

Засега няма официална информация за процесуалното качество, в което е призована, нито дали ще направи изявление пред медиите.

На 22 октомври Соня Колтуклиева пострада тежко, след като бе избутана от служител на НСО пред централата на "Прогресивна България" в София. До инцидента се стигна, след като тя се опита да зададе въпрос на Доцова и отвори вратата на служебния автомобил, в който тя се намираше.

След случилото се Соня Колтуклиева беше откарана във Военномедицинска академия, а НСО разпореди проверка на действията на своите служители. За инцидента беше уведомена и Военната прокуратура.

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