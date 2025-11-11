Изтича отпускът на кмета на Варна, чака се решение на ОИК днес

Кметът на Варна Благомир Коцев, който е в ареста от 8 юли, е в отпуск до днес, временно изпълняващ длъжността е Павел Попов. Днес официално изтича разрешеният отпуск на Благомир Коцев.

Предстои Общинската избирателна комисия (ОИК) във Варна да излезе с решение относно законосъобразността на отпуска, ползван от Коцев.

Сигналът бе подаден от Дамян Александров Христов на 3 ноември. В него се цитират "публикации в електронни медии и в социалните мрежи", в които изпълняващият функциите кмет на Варна Павел Попов казвал, че след 30 октомври Благомир Коцев не може повече да ползва отпуск или да отсъства от работа.

На 30 октомври Коцев издаде заповед от ареста, с която възлага на заместника си Павел Попов да продължи да изпълнява функциите на градоначалник до 11 ноември, съобщи тогава Попов във фейсбук.

Очаквам това да е последната заповед за заместване и след тази дата кметът да възобнови прякото изпълнение на функциите си, коментира Попов.

Разследването срещу Благомир Коцев официално приключи. Защитниците на варненския кмет Ина Лулчева и Николай Владимиров отново поискаха прекратяване на досъдебното производство срещу него и освобождаването му без мярка за неотклонение. Започна предявяването на материалите по делото на всички обвиняеми. Над 40 тома са доказателствата, стана ясно в последния ден на октомври.