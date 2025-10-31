Доказателствата срещу Благомир Коцев са 40 тома, защитниците му искат прекратяване на делото

OFFNews 31 октомври 2025 в 13:52 6367 8
Благомир Коцев

Снимка БГНЕС
Благомир Коцев

Разследването срещу Благомир Коцев официално приключи. Защитниците на варненския кмет Ина Лулчева и Николай Владимиров отново поискаха прекратяване на досъдебното производство срещу него и освобождаването му без мярка за неотклонение. Започна предявяването на материалите по делото на всички обвиняеми.

Над 40 тома са доказателствата. В понеделник бяха повдигнати нови обвинения на всички участници в това разследване. Те вече не са организирана престъпна група, а престъпно сдружение. По част от престъпленията, като съучастник беше привлечена и медийната съветничка на Коцев Антоанета Петрова.

Според адвокатите на варненския кмет причината за искането за прекратяване на производството е, че в материалите по делото има показания, според които пари са били искани от негово име, но не и от него лично.

Днес всички обвиняеми са получили призовки да се явят, за да се запознаят с материалите срещу тях. Двамата общински съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов, както и Антоанета Петрова, са обявили, че днес няма да се явят в Софийския градски съд. Могат да го направят другата седмица.

До 11 ноември Благомир Коцев е в отпуск. Не е ясно дали след това ще остане на поста, тъй като прокуратурата все още не е поискала отстраняването му. На този етап не е ясно и дали защитата му ще поиска ново разглеждане на мярката му за неотклонение.

След като обвиняемите се запознаят с всички събрани доказателства срещу тях и направят своите забележки, прокуратурата има 7-дневен срок да се произнесат.

На 16 октомври Софийският апелативен съд отказа да пусне Коцев от ареста, но магистратите отбелязаха, че прокуратурата не е достатъчно усърдна в събирането на доказателства, както в подкрепа на обвинението, така и в интерес на защитата. Например не е разпитан лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев, за когото се смята, че е упражнявал натиск, и стана причина делото да се гледа в София.

САС отбеляза също, че прокуратурата не е поискала отстраняване от длъжност на кмета, а твърди, че ако е на поста си, той ще попречи на разследването. Ако всичко това не бъде коригирано, има основание Коцев да бъде пуснат от ареста, изтъкнаха съдиите.

На Коцев е повдигнато обвинение, че в съучастие с Антоанета Петрова е поискал подкуп от предприемача Траян Георгиев, който искал да строи сграда в центъра на града. Преди повече от месец Софийският градски съд се позова на негови показания, за да остави Коцев в ареста. Тогава СГС посочи, че строителният бос имал среща с кмета и му било обяснено, че документите му са изрядни, но шефката на канцеларията на кмета Антоанета Петрова му казала, че Коцев "иска 60 бона от новата валута". Именно тези показания са в основата и на обвинението срещу Петрова. Според прокуратурата срещу 60 000 евро двамата щели да упражнят влияние над зам.-кмета Пламен Китипов за издаването на заповед за одобрение на ПУП.

Третото обвинение за подкуп срещу Коцев е за поискани 21 000 лв. от Ивелин Иванов и отново е свързано със строителство. Той е искал да се обединят няколко имота в един.

Срещу кмета на Варна има и две нови обвинения за принуда. Едното е за това, че в съучастие с Николай Стефанов е опитал да принуди Пламенка Димитрова да прехвърли половината от договорите си с общината на фирма на Ивайло Маринов.

Другото е за това, че поискал от Биляна Якова - ръководител на проекта за обновяване на градския транспорт, да прехвърли малко над 3 млн. лв. от сметка на общината към сметка на дружеството "Градски транспорт". Коцев заявил, че ако не изпълни разпореждането, Якова ще бъде уволнена. Якова обаче не изготвила заявката и била освободена от работа.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    6725

    8

    Lari

    31.10 2025 в 15:50

    -0
    +2
    А ДЕСИСЛАВА ИВАНЧЕВА НЕВИННА ИЗГНИ В ЗАТВОРА.

    6725

    7

    Lari

    31.10 2025 в 15:46

    -0
    +11
    ЗВУЧИ МИ КАТО СЪС ЗЛАТНИЯ ШЛЕМ НА ВЕКА БОТАШ! ТОЗИ ЧОВЕК ЩЕ ОСЪДИ ДЪРЖАВАТА И ЩЕ СИ ИСИГУРИ ЕДНИ БОГАТИ СТАРИНИ. 40 ТОМА ОНАЯ КАЗАЛА ОНЯ НЕИЗВЕСТНИЯ ДЕПУТАТ МИСЛИЛ. ЩО ЗА ИДИОТИЯ НИ ПРЕДЛАГАТ ТИЯ И НАРОДА ГИ ТЪРПИ!??????

    14054

    6

    Ivan Terziysky

    31.10 2025 в 15:43

    -0
    +21
    Същото като за КТБ, 3 колички обвинение. Целта е да затлачат делото. Просто спам. Не е Коцев ОПГ, другите са.

    3420

    5

    avitohol

    31.10 2025 в 15:34

    -0
    +15
    тва chatGPT голямо творчество.
    10 бона заплата на прокурорче не се вземат лесно ей...

    2970

    4

    Джендо Джедев

    31.10 2025 в 14:44

    -0
    +24
    "Над 40 тома са доказателствата."

    40 тома "доказателства" в стил "една жена каза...".

    3148

    3

    user4eto

    31.10 2025 в 14:39

    -0
    +24
    Не съществува другаде такъв цирк, където клоуните са от прокуратурата жонглиращи основно със свински фекалии.

    16529

    2

    Комита

    31.10 2025 в 14:03

    -0
    +36
    То и Бай Тошо има 39 тома, но обемът не придава съдържание. Толкова си могат наследниците на убийци и обирджии на мандри.

    3920

    1

    Constanza

    31.10 2025 в 13:58

    -0
    +43
    Какви плодовити писатели са наели прасетата.
     
    X

    Общаха пари. Но дали ще стигнат до младите лекари?