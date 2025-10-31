Доказателствата срещу Благомир Коцев са 40 тома, защитниците му искат прекратяване на делото

Разследването срещу Благомир Коцев официално приключи. Защитниците на варненския кмет Ина Лулчева и Николай Владимиров отново поискаха прекратяване на досъдебното производство срещу него и освобождаването му без мярка за неотклонение. Започна предявяването на материалите по делото на всички обвиняеми.

Над 40 тома са доказателствата. В понеделник бяха повдигнати нови обвинения на всички участници в това разследване. Те вече не са организирана престъпна група, а престъпно сдружение. По част от престъпленията, като съучастник беше привлечена и медийната съветничка на Коцев Антоанета Петрова.

Според адвокатите на варненския кмет причината за искането за прекратяване на производството е, че в материалите по делото има показания, според които пари са били искани от негово име, но не и от него лично.

Днес всички обвиняеми са получили призовки да се явят, за да се запознаят с материалите срещу тях. Двамата общински съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов, както и Антоанета Петрова, са обявили, че днес няма да се явят в Софийския градски съд. Могат да го направят другата седмица.

До 11 ноември Благомир Коцев е в отпуск. Не е ясно дали след това ще остане на поста, тъй като прокуратурата все още не е поискала отстраняването му. На този етап не е ясно и дали защитата му ще поиска ново разглеждане на мярката му за неотклонение.

След като обвиняемите се запознаят с всички събрани доказателства срещу тях и направят своите забележки, прокуратурата има 7-дневен срок да се произнесат.

На 16 октомври Софийският апелативен съд отказа да пусне Коцев от ареста, но магистратите отбелязаха, че прокуратурата не е достатъчно усърдна в събирането на доказателства, както в подкрепа на обвинението, така и в интерес на защитата. Например не е разпитан лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев, за когото се смята, че е упражнявал натиск, и стана причина делото да се гледа в София.

САС отбеляза също, че прокуратурата не е поискала отстраняване от длъжност на кмета, а твърди, че ако е на поста си, той ще попречи на разследването. Ако всичко това не бъде коригирано, има основание Коцев да бъде пуснат от ареста, изтъкнаха съдиите.

На Коцев е повдигнато обвинение, че в съучастие с Антоанета Петрова е поискал подкуп от предприемача Траян Георгиев, който искал да строи сграда в центъра на града. Преди повече от месец Софийският градски съд се позова на негови показания, за да остави Коцев в ареста. Тогава СГС посочи, че строителният бос имал среща с кмета и му било обяснено, че документите му са изрядни, но шефката на канцеларията на кмета Антоанета Петрова му казала, че Коцев "иска 60 бона от новата валута". Именно тези показания са в основата и на обвинението срещу Петрова. Според прокуратурата срещу 60 000 евро двамата щели да упражнят влияние над зам.-кмета Пламен Китипов за издаването на заповед за одобрение на ПУП.

Третото обвинение за подкуп срещу Коцев е за поискани 21 000 лв. от Ивелин Иванов и отново е свързано със строителство. Той е искал да се обединят няколко имота в един.

Срещу кмета на Варна има и две нови обвинения за принуда. Едното е за това, че в съучастие с Николай Стефанов е опитал да принуди Пламенка Димитрова да прехвърли половината от договорите си с общината на фирма на Ивайло Маринов.

Другото е за това, че поискал от Биляна Якова - ръководител на проекта за обновяване на градския транспорт, да прехвърли малко над 3 млн. лв. от сметка на общината към сметка на дружеството "Градски транспорт". Коцев заявил, че ако не изпълни разпореждането, Якова ще бъде уволнена. Якова обаче не изготвила заявката и била освободена от работа.