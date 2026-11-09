Дрогиран ливанец се опита да подкупи полицай. Отива на съд

Ливанец се опита да подкупи полицай, като подхвърлил в багажника на патрулката 200 евро, за да не му състави акт и да му спести теста за аркохол и наркотици.
Прокуратурата обаче го привлече като обвиняем.
Ливанецът карал колата си по столичния бул. „Ломско шосе", порядъчно дрогиран с кокаин.
С постановление на наблюдаващ прокурор обвиняемият е задържан за срок до 72 часа.
Досъдебното производство е образувано на 08.11.2026 г. и се води от 02 РУ-СДВР под ръководството и надзора на СГП. Утре предстои съдът да реши дали да го остави за постоянно в ареста.Следете новините ни в :
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