Дрогиран ливанец се опита да подкупи полицай. Отива на съд

OFFNews 09 ноември 2026 в 15:50 398 0
Проверка

Ливанец се опита да подкупи полицай, като подхвърлил в багажника на патрулката 200 евро, за да не му състави акт и да му спести теста за аркохол и наркотици.

Прокуратурата обаче го привлече като обвиняем.

Ливанецът карал колата си по столичния бул. „Ломско шосе", порядъчно дрогиран с кокаин.

С постановление на наблюдаващ прокурор обвиняемият е задържан за срок до 72 часа.

Досъдебното производство е образувано на 08.11.2026 г. и се води от 02 РУ-СДВР под ръководството и надзора на СГП. Утре предстои съдът да реши дали да го остави за постоянно в ареста.

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