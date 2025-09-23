Апелативният съд остави за постоянно в ареста Благомир Коцев

23 септември 2025
Благомир Коцев остава в затвора

Снимка БТА
Благомир Коцев остава в затвора

Кметът на Варна Благомир Коцев остава в ареста за постоянно.

Това реши в няколкочасово заседание Софийския Апелативен съд. Решението стана ясно в късните часове, след 21 ч.

Магистратите, приемат, "че е налице обосновано предположение за извършено от Коцев престъпление, като се позовава на показанията на Пламенка Димитрова". Според тях, показанията на бившият зам.-кмет Диан Иванов, който напусна през месец май и беше сочен като основен свидетел на обвинението, са "в насока за съпричастност на Коцев" към повдигнатото обвинение и не смята, че показанията му са дискредитирани.

Съдът приема още и че са налице достатъчно данни за обосновано предположение за извършено от Благомир Коцев корупционно престъпление по чл. 301-304б НК. Безспорно е, че по делото липсват доказателства обвиняемият да се укрие. Съществува обаче риск от извършване на престъпление, пише в мотивите на съда.

Апелативният съд решава за мярката за неотклонение на кмета на Варна Благомир Коцев
Изменение на мярката в по-лека, представлява риск за събиране на доказателства. Според съда са факт и достатъчно данни за обосновано предположение за извършено от Коцев корупционно престъпление по чл. 301-304б НК, тъй като той и към настоящия момент продължава да заема длъжността кмет на Варна (Благомир Коцев беше задържан и е в ареста от 8 юли).

Според съда предстоят още разпити на свидетели, на които Коцев като кмет може да повлияе. Поради сложността на делото, срокът на задържане, наближаващ 3 месеца, не се счита за забавяне в разследващите органи и не са налице данни за изменение на мярката за неотклонение на кмета, посочиха съдиите.

Решението на Софийския Апелативен съд е окончателно.

Според закона, след този отказ за пускането на Благомир Коцев от ареста, задържането му може да е до 8 месеца - факт, който беше изтъкнат от прокуратурата в рамките на съдебното заседание.

    8015

    2

    plamen-f

    23.09 2025 в 22:36

    -0
    +0
    Пълна инфлация на правото.
    Руското жуже потрива ръце.

    -2000

    1

    Сикаджийска Мутра - Буда

    23.09 2025 в 22:10

    -0
    +0
    Инквизиция във формата на съд .

    Но това е Простакия , а населението и е от продажници , страхливци ,предатели и много мързеливо , подло !

    Който е дръзнал да освобождава това население и ставал негова жертва !

    Еталон за мярка с върхови качества на тази Територия е простака бандит бойко борисов ..... той е 100% най-породистия индивид сред населението !


    Сякаш цялото население е правено от този простак !!!

     
    X

