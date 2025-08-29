В Турция изграждат нови бомбоубежища

Турция ще строи бомбоубежища

В Турция започват изграждането на нови бомбоубежища в цялата страна, за да бъдат по-добре защитени гражданите при война, природни бедствия и изтичания на радиация, съобщи електронното издание „Дейли Сабах“, цитирано от БТА. 

Инициативата за изграждането на новите бомбоубежища е на турското министерство на околната среда, градоустройството и изменението на климата, като подкрепа за проекта е изразил и турският президент Реджеп Тайип Ердоган.

Във връзка с проекта министерството е възложило на Администрацията за жилищно развитие на Турция (TOKİ) да изгради нужната инфраструктура, като работата в някои от окръзите, сред които и Анкара, вече е започнала.

Изискванията за изграждане на бомбоубежища не са ново явление в Турция. Съгласно разпоредба, въведена през 1987 г., големите сгради в страната задължително трябва да включват скривалища за своите обитатели.

Прилагането на разпоредбите обаче е игнорирано почти напълно, а в много от случаите зоните, определени за изграждане на бомбоубежища, се използват като паркинги или складови помещения, пише още „Дейли Сабах“.

