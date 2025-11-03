Украйна удари нефтена рафинерия в руския Саратов

OFFNews 03 ноември 2025 в 12:39 325 1

Снимка УНИАН

Украинските отбранителни сили са ударили нефтената рафинерия в Саратов в Русия.

Генералният щаб на украинските въоръжени сили съобщи, че са регистрирани попадение и пожар в близост до комплекса за рафиниране на нефтопродукти ELOU AVT-6, предаде УНИАН. 

Нефтената рафинерия в Саратов е една от най-старите нефтопреработвателни предприятия в Русия. Към 2023 г. капацитетът ѝ за рафиниране е 4,8 милиона тона. Рафинерията е ангажирана със задоволяване на нуждите на руските въоръжени сили.

Генералният щаб съобщи също, че пожар е засегнал логистичните съоръжения на руснаците във временно окупираната Луганска област.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    2973

    1

    Johnny B Goode

    03.11 2025 в 12:47

    -0
    +0
    Отломки
     
    X
    allowfullscreen>

    Кметът на Лозенец отговори на главния архитект на София