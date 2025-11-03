Украйна удари нефтена рафинерия в руския Саратов

Украинските отбранителни сили са ударили нефтената рафинерия в Саратов в Русия.
Генералният щаб на украинските въоръжени сили съобщи, че са регистрирани попадение и пожар в близост до комплекса за рафиниране на нефтопродукти ELOU AVT-6, предаде УНИАН.
Нефтената рафинерия в Саратов е една от най-старите нефтопреработвателни предприятия в Русия. Към 2023 г. капацитетът ѝ за рафиниране е 4,8 милиона тона. Рафинерията е ангажирана със задоволяване на нуждите на руските въоръжени сили.
Генералният щаб съобщи също, че пожар е засегнал логистичните съоръжения на руснаците във временно окупираната Луганска област.
03.11 2025 в 12:47
