Украйна удари нефтена рафинерия в руския Саратов

Украинските отбранителни сили са ударили нефтената рафинерия в Саратов в Русия.

Генералният щаб на украинските въоръжени сили съобщи, че са регистрирани попадение и пожар в близост до комплекса за рафиниране на нефтопродукти ELOU AVT-6, предаде УНИАН.

Нефтената рафинерия в Саратов е една от най-старите нефтопреработвателни предприятия в Русия. Към 2023 г. капацитетът ѝ за рафиниране е 4,8 милиона тона. Рафинерията е ангажирана със задоволяване на нуждите на руските въоръжени сили.

Генералният щаб съобщи също, че пожар е засегнал логистичните съоръжения на руснаците във временно окупираната Луганска област.