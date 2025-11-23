Украински дронове удариха ТЕЦ на 120 км от Кремъл

Украински дронове поразиха важна топлоелектрическа централа в Московска област. В резултат на удара е възникнал пожар и се е наложило да се включат резервни мощности, предаде Ройтерс, като се позова на губернатора на Московската област Андрей Воробьов.
"Тази сутрин беше извършена атака с дронове срещу Шатурската ТЕЦ. Част от тях бяха унищожени от силите за противовъздушна отбрана, а няколко паднаха на територията на централата. На обекта възникна пожар, който вече е локализиран. Службите за справяне с извънредни ситуации продължават да работят", написа в канала си в Телеграм Воробьов, цитиран от ТАСС и БТА.
Губернаторът отбеляза, че електроснабдяването в града не е нарушено, а превключването към резервните линии е извършено оперативно. В района са изпратени мобилни блок-модулни котелни инсталации, за да поддържат топлоснабдяването, докато бъде овладяна ситуацията.
Според Воробьов положението е под контрол и няма заплаха за жителите.
Шатурската ТЕЦ се намира на около 120 км източно от Кремъл.
По-рано руското министерство на отбраната съобщи, че тази нощ системите за ПВО са прехванали и унищожили 75 дрона над територията на Русия и над Черно море, някои от тях - над Московска област.
