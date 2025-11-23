Украински дронове удариха ТЕЦ на 120 км от Кремъл

OFFNews 23 ноември 2025 в 10:23 2225 4
Андрей Воробьов

Снимка БТА
Андрей Воробьов

Украински дронове поразиха важна топлоелектрическа централа в Московска област. В резултат на удара е възникнал пожар и се е наложило да се включат резервни мощности, предаде Ройтерс, като се позова на губернатора на Московската област Андрей Воробьов.

"Тази сутрин беше извършена атака с дронове срещу Шатурската ТЕЦ. Част от тях бяха унищожени от силите за противовъздушна отбрана, а няколко паднаха на територията на централата. На обекта възникна пожар, който вече е локализиран. Службите за справяне с извънредни ситуации продължават да работят", написа в канала си в Телеграм Воробьов, цитиран от ТАСС и БТА.

Губернаторът отбеляза, че електроснабдяването в града не е нарушено, а превключването към резервните линии е извършено оперативно. В района са изпратени мобилни блок-модулни котелни инсталации, за да поддържат топлоснабдяването, докато бъде овладяна ситуацията.

Според Воробьов положението е под контрол и няма заплаха за жителите.

Шатурската ТЕЦ се намира на около 120 км източно от Кремъл.

По-рано руското министерство на отбраната съобщи, че тази нощ системите за ПВО са прехванали и унищожили 75 дрона над територията на Русия и над Черно море, някои от тях - над Московска област.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    85

    4

    Far Rider

    23.11 2025 в 12:08

    -0
    +0
    Украйна реши, че е по-добре да си купи Грипен отколкото Ф-ки. В Задунайская губерния се направиха на по-католици от папата и си купиха именно самолети които се управляват от оранжевия клоун.

    47

    3

    Октим

    23.11 2025 в 12:07

    -0
    +0
    Удряйте яко и не само ТЕЦ-овете им!!!

    18661

    2

    cepcem

    23.11 2025 в 11:52

    -0
    +4
    Отломки, отломки...

    2970

    1

    Джендо Джедев

    23.11 2025 в 10:56

    -0
    +5
    Така се преговаря с терористи, особено пък руски.

     