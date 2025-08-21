Украинец арестуван за атаката срещу Северен поток

Италианската полиция е арестувала украински гражданин, заподозрян в координиране на атаките срещу газопроводите „Северен поток“ в месеците след началото на пълномащабната инвазия на Русия в Украйна.

За ареста съобщи федералната прокуратура на Германия. Заподозреният Серхий К. „принадлежи към група хора, които са поставили взривни устройства в газопроводите „Северен поток 1“ и „Северен поток 2“ близо до остров Борнхолм през септември 2022 г.“, се казва в съобщението.

Италианската полиция потвърди ареста на заподозрения в Римини, Северна Италия, но не даде други подробности. Той ще бъде представен пред германски съдия след екстрадицията си.

Заподозреният и неговите съучастници са използвали ветроходна яхта, за да извършат атаката, пътувайки от пристанището в Росток, заявиха германските прокурори, добавяйки, че плавателният съд е бил нает от германска компания чрез посредници, използващи фалшиви документи за самоличност.

Експлозиите доведоха до изтичане на газ от „Северен поток 1“ и „Северен поток 2“ – два основни газопровода, които транспортират руски газ до Европа – и предизвикаха мащабно разследване за установяване на отговорните за инцидента.

Произходът на експлозиите беше предмет на интензивни спекулации.

Нито един от газопроводите не е транспортирал активно газ към Европа по време на течовете, въпреки че все още е имало газ под налягане в тях. И Украйна, и Русия отрекоха всякаква връзка с инцидента.