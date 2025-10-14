Учени показаха ята с интересни птици, които живеят близо до Чернобил

Изследователи са регистрирали две групи сиви пъдпъдъци, които наскоро са били редки гости в Чернобил. Те са били уловени от обектива на Сергей Домашевски от Лубянския природозащитен научноизследователски отдел.

"Напоследък нашите специалисти наблюдаваха две групи сиви пъдпъдъци на територията на Лубянския природозащитен научноизследователски отдел - по 15 и 19 индивида във всяка. През есенния период те се събират в малки ята, търсейки топлина и храна. Слабо забележими на фона на опадалите листа, те тихо и уверено се подготвят за зимата", се казва в съобщението.

Според учените тези симпатични птици имат много естествени врагове, които ги нападат на сушата и във въздуха. В същото време най-опасното за тях е студената зима, когато трудно намират храна. Тогава пъдпъдъците стават лесна плячка за хищници.

Наскоро учените съобщиха, че в Чернобил живеят пъдпъдъци, които до скоро са били рядкост тук. Те избират открити пространства, като ливади, пасища, изоставени села. В момента числеността на тези птици в зоната на Чернобил рязко се е увеличила и излюпванията са чести, понякога по 20-25 пиленца в група.

В района на Чернобилската АЕЦ живеят не по-малко от 120 коня Пржевалски - това е единственият на планетата вид истински диви коне, който по чудо е оцелял до днес. Те са станали символ на възраждането на природата в Чернобилската зона, напомня УНИАН.