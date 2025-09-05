Турските затвори се препълниха

Към 1 септември броят на лишените от свобода в Турция е достигнал 419 194 души – с 114 000 повече от капацитета на затворите в страната, или с 37,5% над допустимото, съобщава сайтът „Търкиш минит“, позовавайки се на данни на турското министерство на правосъдието.

Въпреки закриването на десет от близо 400 затвора по-рано през годината, броят на затворниците е нараснал с около 35 000 само от началото на 2025 г. Основни причини за този ръст са продължаващите мащабни операции срещу т.нар. Фетхуллахистка терористична организация (ФЕТО) на ислямския духовник Фетхуллах Гюлен – обвинявана от властите за опита за преврат през 2016 г. – както и разследванията за корупция в общини, управлявани от опозиционната Народнорепубликанска партия (НРП).

В рамките на тези акции през последните месеци са задържани 16 опозиционни кмета и десетки общински служители.

Нарастването на броя на лишените от свобода води и до скок на разходите за затвори. Бюджетът за 2025 г. предвижда 18,5 милиарда турски лири (около 385 млн. евро) за тази дейност – с 30% повече спрямо 2024 г., когато сумата е била 14,2 милиарда лири (295 млн. евро).