Турските затвори се препълниха

Към 1 септември броят на лишените от свобода в Турция е достигнал 419 194 души – с 114 000 повече от капацитета на затворите в страната, или с 37,5% над допустимото, съобщава сайтът „Търкиш минит“, позовавайки се на данни на турското министерство на правосъдието.
Въпреки закриването на десет от близо 400 затвора по-рано през годината, броят на затворниците е нараснал с около 35 000 само от началото на 2025 г. Основни причини за този ръст са продължаващите мащабни операции срещу т.нар. Фетхуллахистка терористична организация (ФЕТО) на ислямския духовник Фетхуллах Гюлен – обвинявана от властите за опита за преврат през 2016 г. – както и разследванията за корупция в общини, управлявани от опозиционната Народнорепубликанска партия (НРП).
В рамките на тези акции през последните месеци са задържани 16 опозиционни кмета и десетки общински служители.
Нарастването на броя на лишените от свобода води и до скок на разходите за затвори. Бюджетът за 2025 г. предвижда 18,5 милиарда турски лири (около 385 млн. евро) за тази дейност – с 30% повече спрямо 2024 г., когато сумата е била 14,2 милиарда лири (295 млн. евро).
05.09 2025 в 11:23
