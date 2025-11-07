Тръмп се срещна с Орбан, за да обсъдят руския петрол

OFFNews 07 ноември 2025 в 20:38 568 0
Президентът на САЩ Доналд Тръмп посреща унгарския премиер Виктор Орбан, 7 ноември 2025 г. Снимка: AP Photo/John McDonnell

Снимка AP Photo/John McDonnell/БТА
Президентът на САЩ Доналд Тръмп посреща унгарския премиер Виктор Орбан, 7 ноември 2025 г.

Американският президент Доналд Тръмп посрещна днес в Белия дом унгарския премиер Виктор Орбан, като се очаква разговорите им да се съсредоточат върху енергийното сътрудничество, търговията и войната в Украйна, предаде Ройтерс.

Орбан, който е дългогодишен съюзник на Тръмп, пристигна в Белия дом по обяд местно време за първата им двустранна среща, откакто републиканецът се върна на президентския пост през януари.

Една от темите, които се очаква двамата да обсъдят, е зависимостта на Унгария от руски петрол на фона на опитите на Тръмп да откаже страните по света от суровината с такъв произход.

При посрещането на Орбан американският президент заяви пред репортери, че са възможни изключения за Унгария от санкциите срещу руския петрол, поради силната ѝ зависимост от него.

„Разглеждаме и това, защото за него е трудно да приема петрол и газ от други места“, заяви Тръмп.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    Няма коментари към тази новина !

     
    X

    Ивайло Пенчев: Щатите не са по-добро място за живеене и за бизнес от България