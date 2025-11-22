Тръмп: Планът за мир в Украйна не е окончателен

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че предложението за мир в Украйна, с което да се сложи край на войната на Русия, не е окончателно. Коментарът му идва в момент, в който Украйна и европейските съюзници на Вашингтон заявяват, че мирният план може да бъде основа за преговори, но се нуждае от „допълнителна работа“, предаде Ройтерс.

Разговорите между Украйна и САЩ започват утре в Женева, където ще има и представители на Великобритания, Германия и Франция.

„Войната трябва да приключи по един или друг начин“, заяви Тръмп пред репортери. Но той отговори с „не“, когато беше попитан дали това е окончателното му предложение, съобщава БТА.

Европейските и други западни лидери се опитаха да изработят координиран отговор на искането на Тръмп Украйна да приеме 28-точковия му мирен план с Русия до четвъртък.

Френският президент Еманюел Макрон днес заяви, че мирният план, представен от САЩ за прекратяване на войната между Украйна и Русия, е добра основа за работа, но трябва да бъде преразгледан, като се включат и европейците, предаде Ройтерс.

„Има мирен план, който включва идеи, които са доста познати, независимо дали са споделени или не. Той е добър, защото предлага мир и признава важни елементи по въпросите на суверенитета и гаранциите за сигурност“, заяви той пред репортери на среща на Г-20 в Южна Африка.

„Но това е основа за работа, която трябва да бъде преразгледана, както направихме миналото лято, защото този план, на първо място, защото този план, на първо място, не беше договарен с европейците", каза той.

"И все пак, той предвижда много неща за европейците. Замразените активи се държат от европейците. Европейската интеграция на Украйна е в ръцете на европейците", каза той.

„Да знаем какво прави НАТО е в ръцете на членовете на НАТО. Така че има много неща, които не могат просто да бъдат американско предложение, а изискват по-широки консултации“, добави Макрон.