Тръмп обеща национално извънредно положение заради отказа на кмета на Вашингтон полицията да си сътрудничи с имиграционните служби

OFFNews 15 септември 2025 в 10:30 716 0
Доналд Тръмп

Снимка GettyImages
Американският президент Доналд Тръмп

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че ще обяви национално извънредно положение и ще наложи федерален контрол над столицата Вашингтон. Причината за това е, че кметът на града Мюриъл Баузър отказа местната полиция да сътрудничи с имиграционните и митническите органи, предаде Ройтерс.

Въпросът е свързан с предоставянето на информация за лица, които живеят или влизат незаконно в Съединените щати.

Решението на президента бе обявено, след като няколко хиляди протестиращи излязоха по улиците този месец във връзка с разположените от Тръмп през август части на Националната гвардия в столицата с цел "връщане на закона, реда и обществената сигурност".

"Само след няколко седмици. "Мястото" е абсолютно процъфтяващо за първи път от десетилетия, на практика без престъпления", написа Тръмп в социалната си мрежа "Трут соушъл".

Той обвини "радикализираните леви демократи" за натиск над Баузър да информира правителството за нежеланието за сътрудничество с имиграционните власти.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    Няма коментари към тази новина !

     