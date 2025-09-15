Тръмп обеща национално извънредно положение заради отказа на кмета на Вашингтон полицията да си сътрудничи с имиграционните служби

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че ще обяви национално извънредно положение и ще наложи федерален контрол над столицата Вашингтон. Причината за това е, че кметът на града Мюриъл Баузър отказа местната полиция да сътрудничи с имиграционните и митническите органи, предаде Ройтерс.
Въпросът е свързан с предоставянето на информация за лица, които живеят или влизат незаконно в Съединените щати.
Решението на президента бе обявено, след като няколко хиляди протестиращи излязоха по улиците този месец във връзка с разположените от Тръмп през август части на Националната гвардия в столицата с цел "връщане на закона, реда и обществената сигурност".
"Само след няколко седмици. "Мястото" е абсолютно процъфтяващо за първи път от десетилетия, на практика без престъпления", написа Тръмп в социалната си мрежа "Трут соушъл".
Той обвини "радикализираните леви демократи" за натиск над Баузър да информира правителството за нежеланието за сътрудничество с имиграционните власти.
