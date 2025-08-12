Студенти от Газа: Преди искахме да учим и да пътуваме, сега искаме да ядем

Студентката Маха Али е искала един ден да стане журналист и да отразява събитията в Газа. Сега тя както и много други нейни колеги имат само една амбиция - да намерят храна, разказва Ройтерс в свой репортаж.

Гладът просто опустошава палестинския анклав.

Маха Али гледа Газа от руините на Ислямския университет. Докато бушува война, тя живее сред руините на университета, някога оживена образователна институция, която подобно на повечето други в Газа се е превърнала в убежище за разселени хора. Ислямският университет някога е бил пътят към по-светло бъдеще за студентите в Газа.

„Отдавна казваме, че искаме да живеем, искаме да се образоваме, искаме да пътуваме. Сега казваме, че искаме да ядем“, казва 26-годишната Маха Али. "Нямаме друг избор, освен да живеем в това унищожение. Това е всичко, за което мислим в тази война".

Разрухата рисува мрачно бъдеще за поколението на Маха Али. Тя е част от поколение жители на Газа - от началното училище до университета - които казват, че са били лишени от образование заради близо двегодишните израелски въздушни удари, които са унищожили институциите на анклава.

Според здравните власти в Газа, над 60 000 души са били убити в отговор на Израел на нападението на палестинската войнствена групировка Хамас на 7 октомври 2023 г. срещу южните му общности. Голяма част от анклава, който страдаше от бедност и висока безработица още преди войната, е разрушен.

Службата на ООН за координация на хуманитарните въпроси заяви, че според последната сателитна оценка на щетите от юли, 97% от образователните съоръжения в Газа са претърпели поражения, като 91% се нуждаят от основно възстановяване или пълна реконструкция, за да станат отново функционални.

„Ограниченията от страна на израелските власти продължават да ограничават влизането на образователни материали в Газа“, се казва в становището.

Палестинският министър на образованието Амджад Бархам обвини Израел в системно унищожаване на училища и университети, заявявайки, че 293 от 307 училища са били разрушени напълно или частично.

„С това окупаторът иска да убие надеждата в нашите синове и дъщери“, казва той.

19-годишната Саджа Адван която живее в училище, превърнато в приют, със семейството си от девет души, си спомня как сградата, в която някога е учила, е била бомбардирана.

Под обсадата книгите и учебните ѝ материали са изчезнали. За да занимава ума си, тя си води бележки върху оскъдните образователни документи, които е оставила.

Адван продължава да учи, въпреки че няма надежда за облекчаване на обстановката и връщане в класната стая.

Израел обвини Хамас и други войнствени групировки, че систематично се настаняват в цивилни райони и структури, включително училища, и използват цивилни като човешки щитове.

Хамас отхвърля обвиненията и заедно с палестинците обвинява Израел в безразборни удари.