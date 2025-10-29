Сръбски студенти изминаха над 300 км пеша заради годишнината от трагедията в Нови Сад

Студенти от университета в Нови Пазар в Югозападна Сърбия, които от 16 октомври вървят пеша към Нови Сад за възпоменателното събитие за 16-те загинали при инцидент на жп гарата преди почти година, изминаха повече от 300 км и пристигнаха късно снощи в Белград, съобщи БТА.

Протестното шествие на студентите от бошняшки произход бе посрещнато с фойерверки, факли и музика, а колегите им от Белградския университет им връчиха медали.

Студентите от Ниш също се събраха снощи на протест, издигайки транспарант "Ръцете ви са кървави", съобщи в. "Южни вести". Те призоваха гражданите да дойдат на 1 ноември в Нови сад за възпоменателно събитие по повод една година от срутването на козирката на жп гарата, причинило смъртта на 16 души.

След трагедията в Нови Сад в страната започнаха протести с искане виновните да понесат наказателна и политическа отговорност.

В началото на годината студенти от различни градове на Сърбия извървяха пешеходни маршрути до Нови Сад, Ниш, Крагуевац и Белград - в знак на солидарност със семействата на загиналите и с антикорупционни послания към управляващите.

След трагедията в Нови Сад студентското движение в Сърбия се превърна в една от водещите сили на гражданските протести, сравнявани от анализатори с младежките бунтове от 1968 г. През май студентите за първи път издигнаха искане за предсрочни избори, а през лятото демонстрациите прераснаха в прояви на гражданско неподчинение, сблъсъци с полицията и масови арести.