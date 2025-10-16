Сръбски студенти ще изминат 340 км пеша заради годишнина от трагедията в Нови Сад

Сръбски студенти от държавния университет в Нови Пазар тръгнаха днес пеша на 340 километров поход до Нови Сад, за да почетат паметта на загиналите при срутването на козирката на жп гарата в града на 1 ноември миналата година, предава регионалната телевизия Ен 1, цитирана от БТА.

Преди началото на похода те запазиха 16-минутно мълчание в памет на 16-те загинали в Нови Сад.

Студентите от Нови Пазар, където живеят предимно бошняци, ще публикуват маршрута си до Нови Сад в социалните мрежи всеки ден, като те планират да изминават по 20-25 километра на ден.

„Не знаем точно какво ни очаква, не знаем дали ще има дъжд, сняг, вятър, бури, но наистина мисля, че сме готови за всичко“, казва студентката Емина Спахич пред Ен1.



Спахич изрази очакване, че студентите ще получат помощ и подслон от граждани по време на похода си до Нови Сад.



"Въпреки това, ние сме готови на всичко, донесохме си палатка, така че ако се наложи, ще лагеруваме под открито небе“, каза Спахич.

В началото на годината студенти от различни градове на Сърбия вече извървяха пешеходни маршрути до Нови Сад, Ниш, Крагуевац и Белград - в знак на солидарност със семействата на загиналите и с антикорупционни послания към управляващите.

След трагедията в Нови Сад студентското движение в Сърбия се превърна в една от водещите сили на гражданските протести, сравнявани от анализатори с младежките бунтове от 1968 г. През май студентите за първи път издигнаха искане за предсрочни избори, а през лятото демонстрациите прераснаха в прояви на гражданско неподчинение, сблъсъци с полицията и масови арести.