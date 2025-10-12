Собственички на апартаменти се заканват на руски срещу събарянето на хотела в ''Елените''

След бедствието в черноморския курорт "Елените" - собственици на апартаменти в хотел „Негреско” са готови да съдят държавата, след като стана ясно, че сградата трябва да бъде съборена, предаде Нова телевизия.

Хотелът има нужните документи, но не е ясно как са получени, след като построено върху коритото на река - нещо, което е забранено. В хотел „Негреско” в Елените има около 200 собственици. Казват, че всички апартаменти там са частни.

"Купих го на публичен продан, обявен от НАП. Знам, че тази сграда има Акт 16, удостоверение за въвеждане за експлоатация. Има всички разрешения и съм сигурна в подписите на държавните служители”, заяви Евгения Викторова от Казахстан, собственик на апартамент в "Негреско"

Инж. Лиляна Петрова от Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) потвърди, че държавата е готова да съботи незаконните обекти в "Елените":

"Ще бъдат съставени констативни актове за премахване на тези два незаконни обекта. Това са аквапаркът и корекцията на река Козлука, река Дращела."

Заради въпросната корекция на реката ще се наложи събарянето и на хотела, тъй като е построен върху нея. Собствениците на апартаменти в него обаче са готови да подават жалби.

"В краен случай, ако България не ни чуе и не реагира на нашите молби - трябва да отидем и по-далеч. Защото това фактически е моя собственост и това не се отнася само за мен", коментира Анна Латьшева, собственик на апартамент от Беларус.

Междувременно днес пред кметове от цялата страна премиерът Росен Желязков обеща държавата да направи ясен модел и да затегне контрола и санкциите, когато става дума за намеса на човешката дейност в природата.