Шнобел вместо Нобел: Призове получиха тефлонова диета, пияни прилепи и гущери-пицееди

В Бостънския университет връчиха Шнобели — награда за открития, които първо предизвикват смях, а след това те карат да се замислиш. Наградите бяха връчени от истински лауреати на Нобелова награда, а спечелилите Шнобел бяха замеряни с хартиени самолетчета, съобщи Би Би Си. Наградата се връчва вече за 35-и път, а тазгодишната тема е храносмилането.

Шнобел в областта на химията беше връчена за радикално нов подход в борбата със затлъстяването: намаляване на калорийния прием чрез хранене на хора с тефлон.

Тази нестандартна идея е вдъхновена от напитките с нулева калоричност. Учените предположиха, че производителите на храни биха могли да добавят в продуктите си прахообразен политетрафлуоретилен (ПТФЕ, по-известен като тефлон) с надеждата, че той ще засити хората и в същото време ще излезе незабележимо от организма, без да се усвоява. ПТФЕ би могъл да съставлява до една четвърт от обема на храната.

Д-р Ротем Нафталович от Ратгерския университет в Ню Джърси, един от авторите на изследването, се оплака, че Агенцията за контрол на качеството на храните и лекарствата в САЩ (FDA) е приела идеята хладно, въпреки че той е произвел и дори изял шоколадови барове с тефлон.

„Мисля, че просто не са искали да го разгледат, защото идеята е била твърде странна“, цитира изследователя "Гардиан".

Шнобел за физика беше присъдена на екипа, който изучава особеностите на соса за паста, по-специално фазовия преход в ястието „качо е пепе” (cacio e pepe, в превод от италиански – „сирене и пипер”) – едно от класическите ястия на италианската кухня. Именно той води до слепване на макароните.

Между другото, разногласията за приготвянето на това ястие наскоро доведоха до скандал: италианците реагираха гневно на рецептата, публикувана на популярния британски сайт Good Food („Добра храна“), в който беше посочено неправилно сирене, още по-лошо - беше предложено да се добавят в ястието масло и мазна сметана, които биха могли да предотвратят слепването.

Шнобел в областта на педиатрията получи проучване за влиянието на диетата върху вкуса на кърмата: оказа се, че бебетата сучат по-дълго, ако майките им са яли чесън.

Въпреки че всички тези теми са били по един или друг начин свързани с храненето, наградата получиха изследователи от Нигерия, Того, Италия и Франция, които хранели в Того гущери с пица, в опит да установят коя им харесва повече. Оказало се, че гущерите предпочитат пица „Четири сирена“.

Наградата за мир беше присъдена на екип от Германия, Холандия и Великобритания за доказателството, че чаша водка подобрява уменията за общуване на чужд език.

„Направихме важно откритие. Пияните германци, като правило, произнасят холандските думи по-добре от трезвите германци“, съобщиха изследователите.

Както пише порталът NLTimes, всичко започнало с шега в разговор между колеги от различни страни. Някой казал: „Кълна се, след чаша вино говоря по-добре холандски“. Учените решили да проверят хипотезата експериментално и провели изследване с участието на 50 германски студенти. Оказало се, че малка доза алкохол наистина помага да се говори по-уверено, а произношението се подобрява. Положителният ефект обаче е незначителен и се проявява само при малки дози.

Друго „алкохолно” проучване беше проведено от група учени от Колумбия, Израел, Аржентина, Германия, Великобритания, Италия, САЩ, Португалия и Испания. Те давали на египетски прилепи да пият етанол. Прилепите ставали вяли, а ехолокацията им се влошавала – подобно на това както при пияните хора речта става неразбираема. Учените стигнали до заключението, че прилепите, които се хранят с ферментирали плодове, могат да бъдат изложени на по-висок риск от сблъсък с препятствия. Те получиха Шнобел в областта на авиацията.

Индийски учени получиха награда в областта на инженерството: те проучили как, от гледна точка на инженерния дизайн, миризмата на обувките влияе върху използването на рафтове за обувки. В хода на изследването те създали стелаж за обувки, който елиминирал миризмата на потни крака. Този стелаж, наподобяващ картонена кутия, съдържал ултравиолетова лампа, която унищожава бактериите – именно в резултат на тяхната дейност възниква миризмата. Е, има и случаи на подпалени обувки, но нали всичко се прави в името на науката.

Шнобел в областта на биологията получиха японските „художници на крави“: учените установили, че кравите по-рядко биват хапани от мухи, ако бъдат боядисани като зебри. Ако небоядисаните крави са били ухапани повече от 110 пъти за 30 минути, то боядисаните – по-малко от 60 пъти. Въпреки че изглежда забавно, откритието може да бъде полезно в селското стопанство: насекомите пречат на кравите да пасат, да се хранят и да почиват и им причиняват стрес.

Наградата в областта на психологията беше присъдена за съвместната работа на полски и австралийски изследователи. Те установили, че похвалата за IQ на даден човек оказва положително влияние върху самооценката на този човек по отношение на интелекта и усещането за собствената му уникалност, а отрицателните оценки за IQ понижават тези показатели. Хората, на които им е било казано, че са по-умни от средното, с готовност са повярвали в това и са започнали да се хвалят.

Наградата в областта на литературата бе присъдена посмъртно на д-р Уилям Бин от Университета на Айова. В поредица от статии той е документирал скоростта на растеж на ноктите на ръцете и краката си в продължение на 35 години.

„Той би бил възхитен и най-вероятно би използвал това събитие като повод да напише идеалната благодарствена реч“, каза синът му Бенет. „Той би казал: „Най-накрая признание!“

Шнобелите се връчват от 1991 г. Наградата е учредена от хумористичното научно списание „Анали на невероятните изследвания“. Както е записано в устава на наградата, тя се връчва на авторите на 10-те най-оригинални и забавни научни работи, които „първо ви карат да се смеете, а после – да се замислите“. В оригинала тя се нарича Ig Nobel Prize: думата ignoble от английски може да се преведе като „позорна“.