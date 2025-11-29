Разузнавателни данни: Ситуацията на фронта показва, че мирът в Украйна е далеч

В края на ноември вниманието на медиите е фокусирано върху инициативите на САЩ и ЕС за мир в Украйна. Ситуацията на фронта обаче показва, че мирът в Украйна не е близо. Това се посочва в оперативен доклад на естонската армия за войната в Украйна.

Няма абсолютно никакви признаци при руската агресия на украинска територия, че сме по-близо до мира, отколкото бяхме преди месец, заяви началникът на естонското военно разузнаване Антс Кивисел.

Русия продължава всекидневните си въздушни удари, насочени предимно по гражданската инфраструктура, за да влоши условията за украинците през зимния период.

Оценките на естонското военно разузнаване са, че през ноември руската армия губи средно по 350 войници на ден, което възлиза на около 10 500 загинали за месеца.

Освен това има ранени и пострадали, които обикновено се оценяват в съотношение трима на всеки един убит. Въз основа на това изчисление общите загуби на Русия през ноември възлизат на около 30 000 души, обясни Кивисел.

През ноември руските въоръжени сили са превзели около 430 квадратни километра, което - при сравнение със загубите - се равнява на 22 убити войници на квадратен километър.