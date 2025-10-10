Разследват Тесла за инциденти с автопилота, хвален от Мъск

Ексклузивно Главният архитект на София: На малкото места за детски градини МРРБ разреши да се строят нови блокове

Антоний Тонев 10 октомври 2025 в 15:19 249 0
Функцията за автономно шофиране на „Тесла“, хвалена от Мъск, подложена на разследване след катастрофи.

Федералните регулатори в САЩ започнаха ново разследване на Тесла след десетки инциденти с функцията ѝ за автономно шофиране, съобщава Асошиейтед прес. Автомобили на въпросния производител са били засичани да преминават на червено или да карат в насрещното, причинявайки катастрофи и наранявания.

Националната администрация за безопасност на движението по магистралите (NHTSA) проверява 58 случая, довели до пожари и пострадали. Това е поредното разследване на технологията Full Self-Driving (FSD), което може да забави плановете на Илон Мъск за напълно автономни коли.

„Крайният въпрос е: „Работи ли софтуерът?“, пита анализаторът от финансовата компания Morningstar Сет Голдщайн.

„Светът се превърна в гигантски тестов полигон за концепцията на Илон за напълно автономно шофиране и това не работи“, каза финансистът Рос Гербер.

Проверката обхваща 2,9 млн. автомобила на Тесла. Компанията твърди, че е предупредила шофьорите, че системата не може да управлява сама. Някои водачи обаче заявяват, че не са получили предупреждение за неочаквано поведение на колата.

Акциите на Тесла паднаха с близо 3%, но завършиха деня със спад от 0,7%.

Миналата година NHTSA започна друго разследване след катастрофи в условия на ниска видимост, включително една със загинал пешеходец. През август пък съд във Флорида постанови, че Тесла е частично отговорна за смъртна катастрофа и трябва да плати над 240 млн. долара обезщетения. Компанията ще обжалва.

Рос Гербер призова Тесла „да спре да я нарича напълно автономна“ и да добави радарни сензори към системата.

„Те трябва да поемат отговорност за факта, че софтуерът не работи правилно… или някой ще трябва да дойде и да каже: „Хей, продължаваш да причиняваш инциденти… може би просто трябва да го пуснеш на тестови писти“, каза той.

Тесла е под натиск да покаже успех с FSD на фона на спад в продажбите и бойкот от клиенти, недоволни от подкрепата на Мъск за Доналд Тръмп. Междувременно конкуренти като китайската BYD печелят пазарен дял с по-евтини електромобили.

