Ранени след експлозия на бензиностанция в Германия

OFFNews 31 октомври 2025 в 12:03 319 0
Пожарникари на мястото на инцидента.

Снимка БТА/AP
На мястото на инцидента.

Няколко души са ранени при експлозия на бензиностанция в германския град Кастроп-Рауксел, провинция Северен Рейн-Вестфалия, съобщи в. "Билд", цитиран от БТА.

Двама от пострадалите са в тежко състояние.

Противопожарната служба е получила сигнал за взрива в 8:16 ч. местно време (9:16 ч. българско време). На място са изпратени екипи на пожарната и два спасителни хеликоптера.

Говорител на противопожарната служба заяви, че първоначалните данни сочат, че експлозията е станала в хале на сервиз за ремонт на камиони в Северен Рейн-Вестфалия. Предполага се, че камион цистерна, по който са се извършили ремонтни дейности, се е запалил и по-късно се е взривил.

