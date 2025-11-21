Путин смята, че планът на Тръмп за Украйна може да е основа за мира

Руският президент Владимир Путин обяви, че е получил американския план за мир в Украйна, предаде Ройтерс.

Путин коментира, че планът на САЩ може да послужи за основа за мирно решение на конфликта в Украйна.

"Виждаме, че след разговорите в Аляска имаше известна пауза от американска страна и знаем, че това е заради отхвърляне от Украйна на плана за мир, предложен от президента Тръмп. Мисля, че затова се появи нова версия от 28 точки. Имаме този текст. Получихме го по съответните канали. Смятам, че той може да послужи като основа за постигане на мир", посочи той.

Междувременно председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен съобщи, че лидери от ЕС ще се срещнат утре в кулоарите на срещата на Г-20 в Йоханесбург, за да обсъдят ситуацията в Украйна.

"Разговаряхме с президента Зеленски. Обсъдихме сегашната ситуация и ясно заявяваме, че нищо не бива да бъде решавано за Украйна без Украйна", написаха Фон дер Лайен и шефът на Европейския съвет Антониу Коща в социалната мрежа Х.

Украинският президент заяви, че е информирал ЕК и председателя на Европейския съвет за мирния план на американския президент Доналд Тръмп.