САЩ изнудва Украйна да приеме капитулацията до четвъртък, ЕС застава твърдо зад Киев

OFFNews 21 ноември 2025 в 15:33 5559 7
лидери
Европейските лидери.

Напрежението по оста САЩ - Украйна - Европа расте след като стана ясен т. нар. американски план за мир, който звучи като написан от руския диктатор Владимир Путин.

Днес се появиха серия публикации, в които неназовани източници заявяват, че САЩ настояват Украйна да подпише рамковия план за мир до следващия четвъртък. А ако това не се случи, САЩ предупреждават, че ще преустановят споделянето на разузнавателна информация с Киев. Въпросните данни са изключително важни за Украйна да продължи съпротивата срещу московските агресори.

Междувременно днес лидерите на Германия, Франция и Великобритания обсъдиха американския план за Украйна с президента Володимир Зеленски, предаде Ройтерс.

Четиримата европейски лидери са провели телефонен разговор.

Украинският лидер е подчертал, че ВСУ трябва да останат способни да защитават суверенитета на страната си, съобщи германски правителствен говорител, запознат със съдържанието на телефонния разговор.

Стармър, Макрон и Мерц са изразили пред Зеленски тяхната продължаваща и пълна подкрепа за Украйна по пътя към постигане на траен и справедлив мир, допълни говорителят.

Четиримата европейски лидери освен това са приветствали усилията на САЩ за прекратяване на войната в Украйна, по-специално за предоставяне на Украйна на солидни гаранции за сигурност, каза германският правителствен говорител.

Лидерите на Германия, Франция и Великобритания са подчертали по време на телефонния разговор със Зеленски, че искат да съхранят в дългосрочен план жизненоважните европейски и украински интереси, предаде Франс прес.

Същевременно говорителят на германското правителство Щефан Корнелиус заяви, че Украйна трябва да остане способна да се защитава сама и че настоящият фронт в Украйна трябва да бъде началната точка за постигане на споразумение, предаде Франс прес. Това изказване дойде на фона на това, че американският план предвижда териториални отстъпки, които Украйна да направи на Москва и освен това ограничава украинската армия, отбелязва Франс прес.

    47

    8

    Октим

    21.11 2025 в 18:22

    -0
    +8
    Това, което прави оранжевия изрод надали е минавало през бандитската кратуна на КГБ-ейския канибал? Просто нямам думи и още не мога да повярвам каква направо библейска напаст сполетя не само Щатите, но и света!

    85

    7

    Far Rider

    21.11 2025 в 17:46

    -0
    +0
    Къде сте, вий защитници на САЩ? Нали до сега Щатите бяха земния рай! Хайде! Защитавайте каубоите и масоните. Путин държи оранжевия паун яко за топките с материалите от педофилията в къщата Епстийн! И няма измъкване! Иначе ще стане като Принц Ендрю. Извинявам се! Вече не е принц и не е свързан с кралската фамилия. Но, Тръмп не е принц и сега.

    1005

    6

    Шпагата

    21.11 2025 в 16:49

    -0
    +9
    Краси ,чудесен коментар.

    2945

    5

    foreigner66

    21.11 2025 в 16:14

    -0
    +19
    Всичко това е очаквано след като краля на САЩ иска всяка цена награда за мир. За съжаление държа на това,което съм коментирал и преди, най-виновни за сегашното стечение на обстоятелствата са европейските политици след падането на СССР до сега. Отслабиха армиите на континента, мижави иновации във военното дело,никаква политическа далновидност, изцяло се разчиташе на САЩ за пъдар.

    17749

    4

    Краси

    21.11 2025 в 16:10

    -0
    +37
    По-добре без американска разузнавателна информация, отколкото без армия и с отворени порти за орките да продължат от Донбас нататък към Киев.
    Или някой вярва на грозното лъжливо джудже, че ще спази "закона си за ненападане на Украйна и Европа"? Не мисля, че биха се намерили такива наивници дори сред копейките. Но те всъщност се молят за това, тъй като са некадърни да си изкарват хляба с ръцете и главата си, и се надяват господарят хуйло да ги направи началници, както се е случило през 1944 г. с комунягите.

    6905

    3

    sparebits

    21.11 2025 в 16:06

    -0
    +20
    Абе, а какво стана със санкциите? Днес е 21-ви

    7550

    1

    alfakentavur

    21.11 2025 в 15:48

    -0
    +47
    Изнудването е основен начина на "работа" на Оранжутана.
    Също като на нашето Де.Пе.
     
