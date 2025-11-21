САЩ изнудва Украйна да приеме капитулацията до четвъртък, ЕС застава твърдо зад Киев

Напрежението по оста САЩ - Украйна - Европа расте след като стана ясен т. нар. американски план за мир, който звучи като написан от руския диктатор Владимир Путин.

Днес се появиха серия публикации, в които неназовани източници заявяват, че САЩ настояват Украйна да подпише рамковия план за мир до следващия четвъртък. А ако това не се случи, САЩ предупреждават, че ще преустановят споделянето на разузнавателна информация с Киев. Въпросните данни са изключително важни за Украйна да продължи съпротивата срещу московските агресори.

Междувременно днес лидерите на Германия, Франция и Великобритания обсъдиха американския план за Украйна с президента Володимир Зеленски, предаде Ройтерс.

Четиримата европейски лидери са провели телефонен разговор.

Украинският лидер е подчертал, че ВСУ трябва да останат способни да защитават суверенитета на страната си, съобщи германски правителствен говорител, запознат със съдържанието на телефонния разговор.

Стармър, Макрон и Мерц са изразили пред Зеленски тяхната продължаваща и пълна подкрепа за Украйна по пътя към постигане на траен и справедлив мир, допълни говорителят.

Четиримата европейски лидери освен това са приветствали усилията на САЩ за прекратяване на войната в Украйна, по-специално за предоставяне на Украйна на солидни гаранции за сигурност, каза германският правителствен говорител.

Лидерите на Германия, Франция и Великобритания са подчертали по време на телефонния разговор със Зеленски, че искат да съхранят в дългосрочен план жизненоважните европейски и украински интереси, предаде Франс прес.

Същевременно говорителят на германското правителство Щефан Корнелиус заяви, че Украйна трябва да остане способна да се защитава сама и че настоящият фронт в Украйна трябва да бъде началната точка за постигане на споразумение, предаде Франс прес. Това изказване дойде на фона на това, че американският план предвижда териториални отстъпки, които Украйна да направи на Москва и освен това ограничава украинската армия, отбелязва Франс прес.

