Путин се среща с пратеника на Тръмп утре в Москва

Руският президент Владимир Путин и специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф преди срещата си в Москва (25.04.2025 г.).

Руският президент Владимир Путин ще се срещне със специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф утре в Москва , съобщи говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от Ройтерс.

Специалният пратеник на Доналд Тръмп – Стив Уиткоф – замина за Москва по-рано днес, за да продължи разговорите с Русия по американския план за мирно прекратяване на конфликта в Украйна.

Наскоро  Доналд Тръмп представи своя план, състоящ се от 28 точки, за край на войната в Украйна.

Миналата седмица по време на преговори в Женева между делегации на САЩ, Европа и Украйна в плана бяха внесени някои изменения. Вчера в щата Флорида се проведоха преговори между американска и украинска делегация, отново фокусирани върху определени точки от плана. 

Страните не успяха да постигнат съгласие по проекта за мирно споразумение. Основните спорове са съсредоточени върху териториални въпроси, както и евентуалното членство на Украйна в НАТО.

