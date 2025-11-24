САЩ и Украйна обявиха 'актуализирана и усъвършенствана' рамка за мир, но въпросите остават

САЩ и Украйна обявиха, че са изготвили „актуализирана и усъвършенствана“ рамка за мир за прекратяване на войната с Русия. Явно новата версия съдържа промени спрямо изготвения по-рано план от администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп, който бе възприет от Киев и неговите съюзници като твърде благоприятен за Москва, коментира Ройтерс, цитирана от БТА.

В съвместно изявление след разговорите в Женева между делегации на САЩ и Украйна двете страни оцениха срещата като „много продуктивна“ и посочиха, че разговорите ще продължат през следващите дни. Те не съобщиха подробности по редица въпроси, включително как ще се гарантира сигурността на Украйна от заплахата, която представлява Русия, отбелязва Ройтерс.

В отделно изявление Белият дом посочи, че новата версия включва подсилени гаранции за сигурност и че украинската делегация е заявила, че новото предложение „отразява техните национални интереси“. Украински представители не направиха отделно изявление и не бяха открити за коментар.

Американският държавен секретар Марко Рубио, който водеше разговорите, каза, че предстои работа по още въпроси, като например ролята на НАТО, но посочи, че неговият екип е намалил нерешените проблеми в първоначалния план на Доналд Тръмп от 28 точки.

Рубио обясни, че разговорите в Женева са били „много важни“ и ги определи като най-ползотворния ден от дълго време насам, предаде Асошиейтед прес.

„Оптимистично настроен съм, че можем да направим нещо“, отбеляза Рубио.

Но даде малко информация за разговорите. Американският държавен секретар омаловажи крайния срок, даден по-рано от Доналд Тръмп – четвъртък, за отговор на неговия план. Рубио каза просто, че официалните представители на страните искат сраженията да спрат колкото се може по-скоро и че ще продължат да преговарят днес и след това. По думите му накрая ще трябва да се включат и представители на по-високо равнище, посочва АП.

„Това е много деликатен момент“, каза Рубио за работата, която предстои. „Някои неща засягат семантиката, езика. Други изискват решения и консултации на по-високо ниво. Трети, мисля, че се нуждаят от още време, за да бъдат изработени“.

Планът на Доналд Тръмп от 28 точки за прекратяване на войната на Русия в Украйна предизвика тревога в Киев и европейските столици. Украинският президент Володимир Зеленски каза, че неговата страна може да бъде изправена пред един много труден избор – да изгуби достойнството си или да рискува да изгуби ключов партньор.

Предложеният от Тръмп план в 28 точки се съгласява с много искания на Русия, които Зеленски е отхвърлял многократно при различни случаи, включително отстъпването на територии, отбелязва АП.

Тревогите нараснаха, след като група сенатори от Демократическата и Републиканската партия казаха, че Рубио ги е информирал в събота, че планът идва от Русия и всъщност представлява по-скоро „списък с искания“ на Москва, отколкото сериозен тласък към мир. Говорител на Държавния департамент опроверга това твърдение, а на път към Женева Рубио каза, че сенаторите са се объркали. Тази тема продължава да предизвиква вълнения.

Официални европейски представители се присъединиха към разговорите между САЩ и Украйна и изготвиха контрапредложение, което модифицира плана на Тръмп. В документа, изготвен от Германия, Франция и Великобритания, се предлага въоръжените сили на Украйна да бъдат ограничени до 800 000 души „в мирно време“, вместо 600 000, както е в американския план, а преговорите за територии да започнат "от линията на съприкосновение“.

Германският канцлер Фридрих Мерц каза, че е разговарял с Доналд Тръмп и е дал да се разбере, че европейските държави може да се съгласят с някои части от неговия план, но с други не.

„Казах му, че ние стоим изцяло зад Украйна и че суверенитетът на тази страна не трябва да бъде застрашен“, посочи Мерц в интервю за Дойче веле.

Американският държавен секретар Марко Рубио обяви, че американското предложение е „жив документ“, който ще продължи да се променя. Той също така разясни, че финалният документ, след като бъде готов, ще трябва да бъде представен на Москва.

Ръководителят на украинската делегация Андрий Ермак, който е началник на канцеларията на президента Володимир Зеленски, каза за разговорите в Женева: „Постигнахме много добър напредък и се придвижваме към справедлив и траен мир“, съобщава АП.

Обнадеждаващото изявление за разговорите дойде в рязък контраст с обвинение на Доналд Тръмп, че Украйна е неблагодарна за американските усилия. Това накара президентът Зеленски да подчертае благодарността си към американския президент, отбелязват Ройтерс и АП.

Тръмп заяви по-рано, че Зеленски разполага със срок до четвъртък да одобри плана, който предвижда Украйна да отстъпи територии, да приеме ограничения за броя на въоръжените си сили и да се откаже от амбициите за членство в НАТО.

За много украинци, включително за войниците на фронта, подобни условия са равносилни на капитулация след близо четиригодишната война.

Американски и украински представители обсъждат възможно пътуване на украинския президент до Вашингтон тази седмица, за да обсъди с президента Тръмп американския мирен план, издадоха източници, запознати с темата.

Американският държавен секретар отпътува от Женева към Вашингтон, съобщава Ройтерс, като се позовава на високопоставен служител на Държавния департамент. Ръководителят на украинската делегация Андрий Ермак не се появи заедно с Рубио след разговорите в Женева, отбелязва агенцията.

Мирният план на САЩ идва в опасен момент за Киев, посочва Ройтерс. Русия напредва по фронтовата линия, макар и бавно и на цената на много човешки жертви, според западни и украински официални представители. Транспортният център Покровск е частично превзет от руските сили. Украинската електропреносна и газова мрежа е подложена на постоянни руски атаки, което означава, че милиони хора са без вода, отопление и ток в продължение на часове всеки ден.

Самият Зеленски е под голям натиск във вътрешен план заради голям корупционен скандал, в който са замесени някои от неговите министри и хора от близкото му обкръжение, припомня Ройтерс.