Путин и Ердоган обсъдиха мирния план за Украйна в телефонен разговор

Руският президент Владимир Путин и турският държавен глава Реджеп Тайип Ердоган обсъдиха американския план за прекратяването на войната в Украйна по време на телефонен разговор днес, заяви Кремъл, цитиран от Ройтерс.

"Владимир Путин отбеляза, че тези предложения, във версията, в която бяха разгледани, се придържат към дискусиите на руско-американската среща на върха в Аляска и по принцип могат да се използват като основа за окончателно мирно споразумение", съобщи Кремъл, визирайки срещата между Путин и американския президент Доналд Тръмп в Анкъридж, Аляска през август тази година.

В съобщението се посочва още, че интересът на руската страна за политическо и дипломатическо разрешаване на украинската криза отново е бил затвърден.

"Турският президент Ердоган от своя страна заяви пред Путин, че е готов да подкрепи мирния процес по всякакъв начин, като улесни директния контакт между Русия и Украйна, за постигането на "справедлив и дълготраен мир", съобщи неговата канцелария.

Той предложи Истанбул, където двете страни бяха провели три кръга мирни преговори по-рано тази година, като място за мирните преговори.

Предложеният план от 28 точки на президента на САЩ Доналд Тръмп за прекратяване на войната на Русия в Украйна беше представен в Киев. Вашингтон и Москва работиха заедно по проекта, който предлага по-благоприятни за Русия условия, като призовава Украйна да отстъпи територия, да се въздържи от присъединяване към НАТО и др.

САЩ и Украйна обявиха, че са изготвили „актуализирана и усъвършенствана“ рамка за мир за прекратяване на войната с Русия. Явно новата версия съдържа промени спрямо изготвения по-рано план от администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп, който бе възприет от Киев и неговите съюзници като твърде благоприятен за Москва.