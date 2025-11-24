Путин и Ердоган обсъдиха мирния план за Украйна в телефонен разговор

OFFNews 24 ноември 2025 в 16:26 440 2
Владимир Путин и Реджеп Тайип Ердоган

Снимка GettyImages
Руският президент Владимир Путин и турският държавен глава Реджеп Тайип Ердоган

Руският президент Владимир Путин и турският държавен глава Реджеп Тайип Ердоган обсъдиха американския план за прекратяването на войната в Украйна по време на телефонен разговор днес, заяви Кремъл, цитиран от Ройтерс.

"Владимир Путин отбеляза, че тези предложения, във версията, в която бяха разгледани, се придържат към дискусиите на руско-американската среща на върха в Аляска и по принцип могат да се използват като основа за окончателно мирно споразумение", съобщи Кремъл, визирайки срещата между Путин и американския президент Доналд Тръмп в Анкъридж, Аляска през август тази година.

В съобщението се посочва още, че интересът на руската страна за политическо и дипломатическо разрешаване на украинската криза отново е бил затвърден.

"Турският президент Ердоган от своя страна заяви пред Путин, че е готов да подкрепи мирния процес по всякакъв начин, като улесни директния контакт между Русия и Украйна, за постигането на "справедлив и дълготраен мир", съобщи неговата канцелария.

Той предложи Истанбул, където двете страни бяха провели три кръга мирни преговори по-рано тази година, като място за мирните преговори.

Предложеният план от 28 точки на президента на САЩ Доналд Тръмп за прекратяване на войната на Русия в Украйна беше представен в Киев. Вашингтон и Москва работиха заедно по проекта, който предлага по-благоприятни за Русия условия, като призовава Украйна да отстъпи територия, да се въздържи от присъединяване към НАТО и др.

САЩ и Украйна обявиха, че са изготвили „актуализирана и усъвършенствана“ рамка за мир за прекратяване на войната с Русия. Явно новата версия съдържа промени спрямо изготвения по-рано план от администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп, който бе възприет от Киев и неговите съюзници като твърде благоприятен за Москва.

    helper68

    24.11 2025 в 17:31

    И както винаги, ''другарите'' не занят нищо.. :)))
    Кремъл заяви, че Русия не е получила никаква официална информация от Съединените щати относно резултата от преговорите, свързани с Украйна, в Женева и не е видяла „никакъв план“ от Европа.

    Източник: Дмитрий Песков, прессекретар на руския лидер, цитиран от руската медия Интерфакс

    Октим

    24.11 2025 в 17:15

    Щатските неграмотни (в момента на власт) изроди представят ру卐ки план за техен, двама диктатори го обсъждат по телефона, никой не бръсне Украйна и Европа за слива итн. ... Сега остава само да решат спирането на войната по водомера и ... всичко ще бъде така, както идиота от Белия дом счита, че е перфектно!
     
