Проверяват фуникулярите в Лисабон, жертвите от инцидента вече са 17

В Лисабон започнаха масови проверки на фуникулярите, след като при инцидент в португалската столица късно снощи загинаха 17 души, а други 21 са ранени. Решението на местните власти бе оповестено днес. Атракционите, които са една от емблемите на Лисабон, са спрени, предаде БТА.

"По нареждане на кмета Карлош Моедаш, вчера бе взето решение да се спре работата на другите два прочути фуникуляря "Бика" и "Лавра", както и на фуникуляра в Граса, за да се провери работата им и безопасността им", каза Маргарида Кащро – ръководителка на Службата за гражданска защита на Лисабон.

"От името на България изразявам дълбоката си скръб за загубата на човешки живот при инцидента с фуникуляр в Лисабон." Това написа президентът Румен Радев в публикация в социалната мрежа „Екс“.

"Моите най-искрени съболезнования на президента на Португалската република Марсело Ребело де Соуза, на семействата на жертвите и на народа на Португалия в този трагичен момент", посочва още държавният глава.

Ръководителите на институциите на ЕС изразиха съчувствие по повод вчерашната катастрофа с фуникуляр в Лисабон. Председателят на Европейския парламент Роберта Мецола съобщи, че ЕП се присъединява към обявения от Португалия ден на траур за жертвите и сваля знамената пред сградите на институцията наполовина.

Тази трагедия потресе дълбоко Европа, отбеляза тя в социалната мрежа "Екс". В сърцето си сме с всички, засегнати от трагедията. Европа е съпричастна с жертвите, техните близки и цялата общност на Лисабон. Пожелавам им бързо възстановяване, добавя Мецола.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен изразява съболезнования на семействата на жертвите. Председателят на Европейския съвет Антонио Коща заявява, че мисли за жертвите и техните близки, и пожелава бързо възстановяване на пострадалите.

Няма постъпвали сигнали и данни за пострадали български граждани при инцидента с фуникуляра „Глория“ в португалската столица Лисабон, съобщиха днес от Министерството на външните работи.

Компетентните власти продължават процедурите по идентификация на жертвите, като до момента не са обявени националностите на пострадалите лица. Дипломатическото ни представителство следи развитието на случая, допълват от ведомството.

При необходимост от съдействие българските граждани могат да се свържат с посолството на България в Лисабон на следните телефони: +351 213971713, +351933611337 или на имейл: Embassy.Lisbon@mfa.bg, допълват от МВнР.

Сигнали и молби за съдействие при бедствени ситуации на български граждани се приемат денонощно и на телефонните линии на дирекция "Ситуационен център": +359 2 948 24 04; +359 2 971 38 56; +359 893 339 616 или на имейл: crisis@mfa.bg.

Днес в Португалия е ден на национален траур, предаде АФП. Според първоначална информация се е скъсал един от кабелите на фуникуляра "Глория" и той е тръгнал надолу, излязъл е от релсите и се е ударил в къща. Причините за инцидента са неясни и се води разследване.