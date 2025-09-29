Проевропейската партия на президента Мая Санду печели изборите в Молдова

Проевропейската партия на президента Мая Санду печели най-много гласове на парламентарните избори в Молдова.

При обработени 94 процента от протоколите Партията на действието и солидарността получава 47,4% от гласовете. Тя е начело и при гласовете в чужбина. На второ място е опозиционният Патриотичен блок, съставен от четири проруски партии, който събира подкрепата на 26 на сто от гласувалите.

Блокът "Алтернатива" с лидери кметът на Кишинев Йон Чебан, бивш министър-председател и бивш главен прокурор е на трета позиция с 8,5%. В новия парламент на Молдова се очертава да влязат общо три партии и две коалиции.

Избирателната активност е била 52,11 процента.