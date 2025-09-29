Проевропейската партия на президента Мая Санду печели изборите в Молдова

OFFNews 29 септември 2025 в 07:41 1464 3
Мая Санду

Снимка БТА/АП
Мая Санду

Проевропейската партия на президента Мая Санду печели най-много гласове на парламентарните избори в Молдова.

При обработени 94 процента от протоколите Партията на действието и солидарността получава 47,4% от гласовете. Тя е начело и при гласовете в чужбина. На второ място е опозиционният Патриотичен блок, съставен от четири проруски партии, който събира подкрепата на 26 на сто от гласувалите.

Блокът "Алтернатива" с лидери кметът на Кишинев Йон Чебан, бивш министър-председател и бивш главен прокурор е на трета позиция с 8,5%. В новия парламент на Молдова се очертава да влязат общо три партии и две коалиции.

Избирателната активност е била 52,11 процента.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    500

    3

    Незначителен червей

    29.09 2025 в 08:57

    -0
    +0
    Браво Молдова. Браво Мая. Да живее Европа!!!

    5129

    2

    Mateevk

    29.09 2025 в 08:34

    -0
    +0
    Путин сега няма да признае резултатите и ще обяви, че в Молдова управлява хунта.

    2970

    1

    Джендо Джедев

    29.09 2025 в 08:19

    -0
    +3
    Супер! Кремълската пропаганда не успя и тук. Очакваме тия дни в Москва тоя-оня да се пробва дали може да лети. Неуспешно, разбира се, но от висок етаж.
     