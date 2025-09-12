Принц Хари е в Украйна. Среща се с пострадали във войната

Принц Хари

Принц Хари

Британският принц Хари, херцог на Съсекс, пристигна на посещение в Украйна и се срещна с пострадали на руската война в рехабилитационен център в Лвов, предаде украинската новинарска агенция Укринформ.

"Принц Хари посети центъра "Супърхюманс" (Superhumans) в западния град Лвов, където разговаря с пациенти и медици. Хари беше придружен от представители на фондацията "Инвиктус геймс" (Invictus Games Foundation), сред които четирима ветерани, преминали през подобна рехабилитация", се казва в изявление на канцеларията на херцога на Съсекс.

По време на визитата си принц Хари разговаря и с украинската министърка по въпросите на ветераните Наталия Калмикова.

Принц Хари е вторият представител на британското кралско семейство, който посещава Украйна от началото на пълномащабната руска инвазия, след херцогинята на Единбург Софи, която посети Киев миналата година.

