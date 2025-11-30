Полша иска от ЕК финансиране от 43,7 милиарда евро по механизма SAFE

Полша подаде официално искане до Европейската комисия за 43,7 милиарда евро от SAFE - инструмента на ЕС за превъоръжаване, предаде полската новинарска агенция ПАП, цитирана от БТА.

Документът бе изпратен два дни след като кабинетът упълномощи вицепремиера и министър на отбраната Владислав Кошиняк-Камиш да го подаде в Брюксел.

Кошиняк-Камиш заяви, че искането е подписано и изпратено и го определи като важна стъпка за националната сигурност, включително модернизация на армията, технологии за производство на дронове и за противодействие на дронове, подкрепа за оръжейния сектор и финансиране за „Източен щит“ (полска инициатива за укрепване на отбранителните линии по границата с Русия и Беларус, бел. ред.).

Правителственият пълномощник за SAFE Магдалена Собковяк-Чарнецка каза пред ПАП, че искането на Полша от близо 300 страници е най-голямото, подадено по програмата, обхващащо 139 проекта в областта на отбраната, киберсигурността и инфраструктурата. Планът включва военни задачи, изготвени от Министерството на отбраната, и проекти от Министерството на вътрешните работи за укрепване на Граничната охрана и полицейските сили, участващи в защитата на източната граница на страната по линия на „Източен щит“.

Комисията разполага с шест седмици, за да оцени искането, преди да го предаде на Съвета на ЕС за четириседмичен преглед. Ако бъде одобрено, се очаква първите средства да бъдат предоставени през март.

Според правителството 89% от финансирането ще подкрепи местната оръжейна индустрия.

Собковяк-Чарнецка заяви, че програмата ще помогне на полските компании да разширят производството, да разработят нови технологии и да създадат работни места до 2030 г., когато изтича механизмът SAFE.

SAFE предоставя 150 милиарда евро подкрепа за разширяване на отбранителните способности на страните членки на ЕС, главно чрез нисколихвени заеми за закупуване на военно оборудване. Приоритет се дава на съвместни проекти с участието на поне две страни членки. Финансирането за покупки от една държава ще остане възможно, ако договорите бъдат подписани до края на май следващата година.