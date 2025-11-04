ООН: Светът не е постигнал основната си климатична цел да спре повишаването на температурите

Светът не е постигнал основната си климатична цел, която е да ограничи повишаването на глобалната температура до 1,5° С спрямо прединдустриалните нива, съобщи днес Програмата на ООН за околната среда.

Земята вероятно ще премине този праг в следващото десетилетие, предаде Ройтерс.

„Държавите все още са далеч от целта на Парижкото споразумение – да се ограничи затоплянето до под 2°С, като се положат усилия то да остане под 1,5°С“, пише в заключенията на доклада.

Големи съкращения на емисиите сега могат само да отложат момента на превишението, но вече не можем напълно да го избегнем, коментира Ан Олхоф, главен автор на доклада.

Целите на Парижкото споразумение се основават на научни оценки, припомня Ройтерс. Според тях всяко нарастване на затоплянето води до по-тежки горещи вълни, суши и пожари. При затопляне с 1,5°С ще изчезнат поне 70% от кораловите рифтове, одакти при 2°С – 99%.

Според данни на наса НАСА глобалната температура е била с 1,47°С по-висока от средната стойност за късния XIX век (1850–1900 г.), считана за прединдустриалната епоха.

Все пак има напредък. Преди десет години Земята е била напът да се затопли с 4°С. В изложението на Програмата на ООН за околната среда пише, че международната общност може да ускори климатичните действия, но това ще изисква преодоляване на сложната геополитическа обстановка, огромно увеличаване на подкрепата за развиващите се страни и преосмисляне на глобалната финансова архитектура.