Обрат: Тръмп иска досиетата на Ъпстийн да бъдат публикувани

Американският президент Доналд Тръмп призова републиканците в Конгреса на САЩ да гласуват за публикуването на досиетата, свързани с осъдения за сексуални престъпления Джефри Епстийн, отказвайки се от съпротива си срещу подобна стъпка, съобщи БТА.

Републиканците в Камарата на представителите трябва да гласуват за разкриването на досиетата на Епстийн, защото нямаме какво да крием, написа Тръмп в публикация в социалната си мрежа Трут Соушъл.

Председателят на Камарата на представителите Майк Джонсън заяви по-рано, че според него гласуването за публикуването на документите на министерството на правосъдието по случая Епстийн би помогнало да се сложи край на твърденията, че Тръмп има някаква връзка с насилника.

Време е да приключим с тази измама на демократите, извършена от радикални леви лунатици, за да отклонят вниманието от големия успех на Републиканската партия, включително от нашата неотдавнашна победа над предизвиканото от демократите „прекратяване на работата (на правителството)“, добави Тръмп.

Въпреки че Тръмп и Епстийн са били снимани заедно преди десетилетия, президентът твърди, че двамата са се скарали преди делата срещу финансиста, отбелязва Ройтерс. Имейли, публикувани миналата седмица от комисия на Камарата на представителите, показаха, че опозореният финансист е смятал, че Тръмп „е знаел за момичетата“, макар да не е ясно какво точно означава тази фраза.