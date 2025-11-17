Обрат: Тръмп иска досиетата на Ъпстийн да бъдат публикувани

Ексклузивно Паркирането в София. Спор между Борис Бонев и Владо Йончев на живо от 19 ч

OFFNews 17 ноември 2025 в 07:38 6678 6
Доналд Тръмп

Снимка Getty Images
Доналд Тръмп

Американският президент Доналд Тръмп призова републиканците в Конгреса на САЩ да гласуват за публикуването на досиетата, свързани с осъдения за сексуални престъпления Джефри Епстийн, отказвайки се от съпротива си срещу подобна стъпка, съобщи БТА. 

Републиканците в Камарата на представителите трябва да гласуват за разкриването на досиетата на Епстийн, защото нямаме какво да крием, написа Тръмп в публикация в социалната си мрежа Трут Соушъл.

Председателят на Камарата на представителите Майк Джонсън заяви по-рано, че според него гласуването за публикуването на документите на министерството на правосъдието по случая Епстийн би помогнало да се сложи край на твърденията, че Тръмп има някаква връзка с насилника.

Време е да приключим с тази измама на демократите, извършена от радикални леви лунатици, за да отклонят вниманието от големия успех на Републиканската партия, включително от нашата неотдавнашна победа над предизвиканото от демократите „прекратяване на работата (на правителството)“, добави Тръмп. 

Въпреки че Тръмп и Епстийн са били снимани заедно преди десетилетия, президентът твърди, че двамата са се скарали преди делата срещу финансиста, отбелязва Ройтерс. Имейли, публикувани миналата седмица от комисия на Камарата на представителите, показаха, че опозореният финансист е смятал, че Тръмп „е знаел за момичетата“, макар да не е ясно какво точно означава тази фраза.

    6764

    6

    GB

    17.11 2025 в 13:03

    -0
    +5
    "Време е да приключим с тази измама на демократите..."


    Отдавна беше време, но докато убеждаваше републиканците в конгреса да не подкрепят законопроекта за разкриване на досиетата, докато дори се намрази и злословеше по републиканката Грийн, която му бе върла фенка, но поиска отваряне на досиетата, докато те престояваха при Блонди месеци наред, ....

    3060

    5

    helper68

    17.11 2025 в 12:19

    -0
    +11
    Кой вариант на досиетата, този със заличенито му име в тях или оригинала? На дали..

    1005

    4

    Шпагата

    17.11 2025 в 09:56

    -0
    +12
    За цялостно полит-криминално творчество, кралят-идиот напълно заслужено ще го номинират (като филмовите Оскари) за нарадата -Златна малинка...

    47

    3

    Октим

    17.11 2025 в 08:50

    -0
    +15
    Трябва да си най-големия идиот да имаш вече присъда, а в същото време да говориш за "измама на демократите" ...!!!??? Но шизофреникът отдавна не крие това и е дори горд с факта, че е олигофрен номер едно в света!

    500

    2

    Незначителен червей

    17.11 2025 в 08:24

    -0
    +10
    Те ги поисчистиха тия досиета ,вече могат и в детските градини да ги показват. Най долното състояние на човека е стар мъж- политик. Мърша. Но само мършата управлява света. Живот , какво да го правиш

    2970

    1

    Джендо Джедев

    17.11 2025 в 07:51

    -0
    +11
    Обаче пък републиканците ще кажат "Йок!" и Краснов ще каже "Ми ето - опитах, ма не стана. Не съм аз лошият.". Тоя филм сме го гледали. ;)
     
    X

