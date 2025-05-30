Непалец постави рекорд с 31 изкачвания на Еверест

Непалският алпинист Ками Рита Шерпа, известен като „Човекът от Еверест“, отново записа името си в историята, след като покори най-високия връх на планетата за 31-ви път, предаде БНТ.

Това е нов световен рекорд, постигнат повече от три десетилетия след първото му изкачване през 1994 г.

Оттогава той изкачва върха почти всяка година, а някои години даже и по два пъти. Тази седмица Ками Рита достигна върха по традиционния югоизточен ръб начело на експедиция от 22-ма военнослужещи от индийската армия и 27 шерпи.

Само през настоящия сезон над 500 алпинисти и водачи са стъпили на Еверест. Този брой, който продължава да нараства, буди тревога заради влиянието на тълпите алпинисти върху околната среда.

"Трябва да се контролират източниците на замърсяване в световен мащаб. Планините трябва да се поддържат чисти и всяка година да се фокусираме и върху почистването им", предупреди алпинистът рекордьор.

55-годишният Ками Рита за първи път се изкачва на Еверест през 1994 г. Той е един от многото шерпа водачи, чиито умения са жизненоважни за безопасността и успеха на чуждестранните катерачи, които се стремят да стъпят на върха на 8849-метровата планина всяка година.