Непалец постави рекорд с 31 изкачвания на Еверест

Непалският алпинист Ками Рита Шерпа, известен като „Човекът от Еверест“, отново записа името си в историята, след като покори най-високия връх на планетата за 31-ви път, предаде БНТ.
Това е нов световен рекорд, постигнат повече от три десетилетия след първото му изкачване през 1994 г.
Оттогава той изкачва върха почти всяка година, а някои години даже и по два пъти. Тази седмица Ками Рита достигна върха по традиционния югоизточен ръб начело на експедиция от 22-ма военнослужещи от индийската армия и 27 шерпи.
Само през настоящия сезон над 500 алпинисти и водачи са стъпили на Еверест. Този брой, който продължава да нараства, буди тревога заради влиянието на тълпите алпинисти върху околната среда.
"Трябва да се контролират източниците на замърсяване в световен мащаб. Планините трябва да се поддържат чисти и всяка година да се фокусираме и върху почистването им", предупреди алпинистът рекордьор.
55-годишният Ками Рита за първи път се изкачва на Еверест през 1994 г. Той е един от многото шерпа водачи, чиито умения са жизненоважни за безопасността и успеха на чуждестранните катерачи, които се стремят да стъпят на върха на 8849-метровата планина всяка година.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
Поредна катастрофа с АТВ: Мъж загина в Пловдив, блъсна се в гараж
Голям срив на Гугъл (ОБНОВЕНА)
Учителят, обвинен в педофилия, бил предупреждаван от училището, но продължил (допълнена)
Кошмар в Лисабон: Най-малко 15 загинали при катастрофа на легендарен фуникуляр (снимки)