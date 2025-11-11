Намериха отломки от дронове в Румъния

Румънското министерство на отбраната съобщи, че е открило части, за които се предполага, че са от дрон. Отломките са намерени на около пет километра навътре в румънска територия, в района на Тулча, предаде БНТ.

Това се случва след масирана руска атака срещу украински пристанища по река Дунав през нощта.

По данни на румънски медии, които цитират министерството, по време на атаката радарите са засекли няколко групи дронове в близост до румънското въздушно пространство.

Поради неблагоприятни метеорологични условия румънските изтребители не са били издигнати във въздуха, но превантивно са били активирани системите за противовъздушна отбрана.

Това не е първият случай, в който фрагменти от руски дронове падат на територията на Румъния.Страната има около 650- километрова граница с Украйна и от началото на руската инвазия въздушното й пространство е многократно нарушаване и са падали различни отломки.