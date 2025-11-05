Най-малко десет души са загинали, 20 са пострадали при пожар в дом за възрастни хора в Тузла

Най-малко десет души са загинали, а около 20 са пострадали при пожар в дом за възрастни хора в град Тузла, Източна Босна и Херцеговина, съобщи босненската полиция, цитирана от местните медии и БТА.
"Според предварителна информация в пожара са загинали десет души, обитатели на дома за възрастни в Тузла, докато в болницата в Тузла са настанени около 20 лица, сред които пожарникари, полицаи, медицински работници, служители и обитатели на дома за възрастни", посочва полицията.
По-рано бе съобщено за избухването на пожар на един от по-високите етажи на сградата на дома за възрастни в Тузла. Сигналът за пожара е получен около 20:45 ч. местно време (21:45 ч. българско време), отбелязва местното издание "Кликс". Противопожарните сили са успели да го овладеят в около 22:00 ч. местно време.
Очаква се идентификация и аутопсия на телата на загиналите. На място има разследващ екип, а разследване ще бъде проведено, когато бъдат налични условията за това, с цел установяване на причините за пожара и всички други детайли от значение за разследването, пише "Дневни аваз".
По-рано премиерът на Тузлански кантон Ирфан Халилагич коментира пред националната телевизия БХРТ, че към момента се работи върху намирането на място за настаняване на обитателите на дома за възрастни.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
Борисов призна, че е преговарял да отпаднат санкциите по ''Магнитски''
Ивайло Мирчев: 5 млрд. лв. за 2026 г. не се виждат в проектобюджета
Ивелин Михайлов: Сложиха ми тоалетна хартия на вратата
Зохран Мамдани бе избран за кмет на Ню Йорк, загуба за републиканците и в Ню Джърси и Вирджиния