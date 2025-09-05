Най-малко 8 чужденци са загинали при инцидента с фуникуляра в Лисабон

Двама канадци, двама южнокорейци, един американец, един швейцарец, един германец и един украинец са сред жертвите при дерайлирането на фуникуляра "Глория" преди два дни в Лисабон, съобщиха вчера португалските власти, цитирани от Франс прес.

Кошмар в Лисабон: Най-малко 15 загинали при катастрофа на легендарен фуникуляр (снимки)Заключенията на разследващите се основават на неща, които позволяват да се установи националността им с "висока степен на вероятност", а именно документите, събрани от жертвите, комуникациите им до момента на инцидента или контактите на лица, търсещи информация за свои близки, уточни директорът на полицията Луиш Невеш.

Генералната прокуратура на Португалия съобщи по-рано, че сред загиналите при дерайлирането на фуникуляра "Глория", който се ползва от много посещаващи португалската столица туристи, има пет португалци, двама южнокорейци и един швейцарец.

Проверяват фуникулярите в Лисабон, жертвите от инцидента вече са 17

Все още не е установена националността на трима души, загинали при инцидента.

Някои местни медии писаха, че сред жертвите има и немско семейство. Полицията съобщи, че един от загиналите мъже е от Германия, както и една тежко ранена жена и едно тригодишно дете, което е с леки наранявания, но без да потвърди родствената им връзка.

Сред ранените има граждани на Испания, Израел, Португалия, Бразилия, Италия и Франция.

В очакване на доклада за инцидента

Днес се очаква да бъде публикуван доклад с първи заключения за причините за дерайлирането на фуникуляр в Лисабон, при което според актуализирани данни на португалските власти загинаха 16 души, а 21 души бяха ранени, предаде Асошиейтед прес.

Разследването се води от няколко португалски ведомства. Премиерът на страната Луиш Монтенегро описа случилото се като една от най-големите трагедии в страната.

Правителствената Служба за разследване на трамвайни, влакове и самолетни инциденти и катастрофи, заяви, че е приключила с анализа на останките от фуникуляра, който след дерайлирането с голяма скорост се блъсна в близка къща. Именно докладът на това ведомство с предварителните му заключения ще бъде публикуван днес.

Друг доклад, този на португалската полиция, се очаква да бъде nубликуван до 45 дни.

Синдикатът на транспортните работници СИТРА заяви, че водачът на фуникуляра Андре Маркеш е сред загиналите, сред които има и четирима португалци.

Миналата година Лисабон беше посетен от 8,5 милиона туристи и обичайно дълги опашки от туристи се извиват по спирките на фуникулярите в португалската столица. Пътуването с тях продължава няколкостотин метра, но те спомагат за преодоляване на стръмните участъци в Лисабон.

Вчера в църквата "Санто Доминго" имаше и литургия в памет на жертвите, на която присъстваха премиерът Монтенегро, президентът на Португалия Марсело Ребело де Соуза и кметът на Лисабон Карлош Моедаш.

Засега официални представители не коментират версиите, появили се в медиите, че скъсан кабел или отказ на спирачките може да са причина за катастрофата. Но кметът на града каза, че лосабончани се нуждаят от отговор на въпроса на какво се дължи тази трагедия и добави, че засега приказките за причините са чисти спекулации.

Разследване се води и от компанията Карис, която отговаря за транспорта в Лисабон. Всеки ден представители на компанията правят 30-минутна визуална проверка на фуникулярите, а фуникулярът „Глория“ е бил подложен миналата година на планова пълна проверка. Последната визуална инспекция на фуникуляра е била девет часа преди дерайлирането, заяви компанията Карис.

Властите на Лисабон спряха временно и другите три фуникуляра в столицата - „Бика“, „Лавра“ и „Граса“. Последният от тях е открит миналата година.

Фуникулярът „Глория“ свързва зоната на площад „Рещаурадориш“ в центъра на града с квартала Байро Алто, който е на един от хълмовете на Лисабон.