Кошмар в Лисабон: Най-малко 15 загинали при катастрофа на легендарен фуникуляр (снимки)

Най-малко 15 загинали и 18 ранени при кошмарен инцидент на фуникуляр в Лисабон - един от най-известните символи на португалската столица.

Малко след 18 часа местно време (20 ч. българско) фуникулярът "Глория" дерайлира и се удари в сграда в самия център на града.

Спешните служби с часове вадиха хора от останките на малкото историческо влакче, което според свидетел се смачкало като картонена кутия при удара в сградата, след като полетяло със страшна скорост надолу без спирачка.

Към момента се предполага, че се е скъсал един от кабелите на фуникуляра.

Португалското правителство обяви 4 септември (четвъртък) за национален ден на траур.

Сред загиналите има чужденци, но засега властите не уточняват кои точно са жертвите. Ранено е и 3-годишно момиченце, съобщават португалските медии.

Линията "Глория" свързва зоната на площад "Рештаурадориш" в центъра на Лисабон с квартала Барио Алто, любим на туристите заради оживените нощни заведения, разположени високо на един от лисабонските хълмове.

Президентът на Португалия Марсело Ребело де Соуза изрази съболезнования на близките на жертвите.

Фуникулярите са сред най-популярната атракция за туристите в Лисабон. Освен "Глория" в португалската столица са прочути и влакчетата "Бика" и "Лавра".

Историческото влакче "Глория" може да транспортира до 42 пътници. Трасето му е едва 275 метра, но улицата е много стръмна. По тази причина и местните хора го ползват, за да стигнат до квартал Барио Алто.