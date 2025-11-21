На среща на върха на Г-20: Лидерите на ЕС ще обсъдят мирния план на САЩ за Украйна със Зеленски

Лидерите на Европейския съюз ще обсъдят мирния план на САЩ за Украйна с украинския президент Володимир Зеленски на среща на върха на Г-20. Това заяви днес председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, цитирана от "Ройтерс".
Срещата ще се проведе през уикенда в Йоханесбург.
Фон дер Лайен подчерта на пресконференция в южноафриканския град, че ЕС ще продължава да подкрепя Украйна, тъй като тя е жертва на агресия, а санкциите срещу Русия вече отслабват нейната икономика.
"Украйна може да разчита на нас, защото това не е само агресия срещу нея, но и срещу принципите на Устава на ООН. Ние приехме 19 пакета санкции и те вече действат. Убеждавате се в това, когато погледнете нарастващите трудности, с които се бори руската икономика, например увеличаващата се инфлация, лихви и претоварената военна икономика. Бавно, но сигурно данните показват, че санкциите действат", заяви тя.
