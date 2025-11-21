На среща на върха на Г-20: Лидерите на ЕС ще обсъдят мирния план на САЩ за Украйна със Зеленски

OFFNews 21 ноември 2025 в 13:32 432 0
Урсула фон дер Лайен

Снимка ЕП
Урсула фон дер Лайен, председател на ЕК

Лидерите на Европейския съюз ще обсъдят мирния план на САЩ за Украйна с украинския президент Володимир Зеленски на среща на върха на Г-20. Това заяви днес председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, цитирана от "Ройтерс".

Срещата ще се проведе през уикенда в Йоханесбург.

Фон дер Лайен подчерта на пресконференция в южноафриканския град, че ЕС ще продължава да подкрепя Украйна, тъй като тя е жертва на агресия, а санкциите срещу Русия вече отслабват нейната икономика.

"Украйна може да разчита на нас, защото това не е само агресия срещу нея, но и срещу принципите на Устава на ООН. Ние приехме 19 пакета санкции и те вече действат. Убеждавате се в това, когато погледнете нарастващите трудности, с които се бори руската икономика, например увеличаващата се инфлация, лихви и претоварената военна икономика. Бавно, но сигурно данните показват, че санкциите действат", заяви тя.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    Няма коментари към тази новина !

     
    X

    Александър Андреев: Глупости на търкалета са, че българи се връщат от Германия, защото са застрашени