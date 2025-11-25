Москва нареди арест за журналистка, която разобличава лицемерието на ''руската православна държава''

Руската журналистка Ксения Лученко е "арестувана задочно" по обвинения за "разпространение на военни фейкове", съобщава "Медиазона".

Лученко пише по теми, свързани с Руската православна църква, а нейният телеграм канал "Православие и зомби" разобличава кремълската пропаганда и зависимостите между църква и държава в Русия.

Повод за присъдата срещу журналистката е публикация за ракетния удар по киевската детска болница "Охмадет" през юли 2024 г. В публикацията Лученко пише:

Руската православна държава отбеляза „Деня на семейството, любовта и верността“ като удари с ракетна бомба детската болница в Киев. А в Русия се провежда „Парад на семействата“. Започнаха още през уикенда, но в повечето градове е днес. С лайкучки и знамена на Всемирния руски народен събор. И с активно участие на епархии на РПЦ. Служат празнична литургия, после вървят в този парад – ерзац-шествие като кръстен ход, пеят тропари, след това раздават някакви медали на многодетни семейства, а в същото време върху украинските деца падат бомби. Такива са „ценностите на Светата Рус“.

През май 2025 г. Ксения Лученко беше обявена за "чуждестранен агент" от руското министерство на правосъдието. Самата Лученко емигрира от Русия през 2022 г. и в момента е в безопасност в чужбина.