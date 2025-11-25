Лавров: Във всички спрени от Тръмп конфликти не са засегнати основните причини

Руският външен министър Сергей Лавров твърди, че украинските власти правят противоречиви изявления за американския мирен план, предава БТА.

По думите му стремежът на президента на САЩ Доналд Тръмп да спре бързо кръвопролитието заслужава поощрение, но във всички "спрени" от него конфликти до момента не са засегнати техните основни причини.

"Ту Владимир Зеленски казва в Истанбул, че е готов да обсъди този план и да съгласува някои приемливи формулировки, ту неговите представители заявяват (включително заместник-постоянният представител на Украйна в ООН), че това е изключено", заяви Лавров в интервю, записано на 21 ноември.

"Трудно ми е да коментирам такива спекулации. Ние оставаме на позицията, че, разбира се, дипломатическото уреждане е за предпочитане", подчерта руският външен министър.

Лавров припомни, че всички войни, спрени от Тръмп, за определен период са замръзнали - в Близкия Изток, между Пакистан и Афганистан, между Камбоджа и Тайланд, в Демократична република Конго и Руанда – практически навсякъде са настъпили примирия.

"Но тези инициативи не засягаха основните причини. Вече започнаха проблеми на границата между Камбоджа и Тайланд, между Пакистан и Афганистан, и не всичко е толкова безоблачно, меко казано, в палестинско-израелската посока", посочи руският външен министър.

В същото време според Лавров никой не се вслушва в позицията на Европа по отношение на уреждането на украинския конфликт. Той отбеляза, че Европа "зависи от САЩ по отношение на сигурността и от гледна точка на перспективите на своята външнополитическа линия".

"Не знам откъде (френският президент Еманюел Макрон) е взел убеждението, че "Русия е обявила Франция за враг". По мое мнение, точно обратното е. Франция от доста време се отнася нечестно към Русия. Включително и по отношение на Минските споразумения, които Франция през 2015 г., в лицето на предшественика на Макрон, тогавашния президент Франсоа Оланд, гарантира с подписа си", заяви още Лавров.

Според Лавров Европа винаги е желаела злото на Русия, а всички "усмивки и прегръдки, които бяха насочени към руските представители преди украинската криза", са били фалшиви.

"Както подчертава президентът на Руската федерация Владимир Путин, войната, която Западът разпали срещу нас чрез Украйна, сплоти нашия народ и ни позволи да се очистим от онези, които бяха неискрени в отношенията си с родината", твърди Лавров.

Интервюто е записано преди САЩ да обявят, че Украйна се е съгласила да приеме вариант на американското предложение за мир.