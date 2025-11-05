Латвия отложи излизането от Истанбулската конвенция

Латвийските депутати отложиха гласуването за излизане от Истанбулската конвенция за след парламентарните избори през октомври догодина. Решението беше приветствано от министър-председателката Евика Силиня, която е категорично против оттеглянето от споразумението, предаде Ройтерс.

Премиерът Евика Силиня определи отлагането в публикация в "Екс" като "победа на демокрацията, върховенството на закона и правата на жените".

"Това е победа на латвийския народ. Латвия е надежден партньор и съюзник и остава ангажирана с европейските ценности", добави тя в публикацията си.

Опозиционните партии, подкрепени от консервативна партия от управляващата коалиция, наложиха гласуване на 30 октомври за излизане от Истанбулската конвенция, която определя насилието срещу жени като нарушение на човешките права.

Противниците на договора се противопоставят основно на формулировката в него, която дефинира пола като социална конвенция, и твърдят, че действащото латвийско законодателство вече осигурява достатъчни гаранции срещу насилието над жени.

Президентът Едгарс Ринкевичс също отказа да подпише оттеглянето. Парламентът все още може да приеме мярката с друго гласуване, но депутатите откликнаха на призива на Ринкевичс да насрочат ново гласуване след изборите през следващата година.

Миналата седмица хиляди поддръжници на договора протестираха в Рига срещу оттеглянето.