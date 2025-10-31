Латвия излиза от Истанбулската конвенция

Латвия се оттегля от Истанбулската конвенция, реши парламентът на страната.
56 депутати гласуваха за оттегляне от договора, 32 бяха "против", а двама - "въздържал се".
Резултатът от гласуването, което се състоя след 13-часови дебати, направи Латвия първата държава-членка на Европейския съюз, която се оттегля от Истанбулската конвенция, след като я ратифицира през ноември 2023 г..
Ултраконсервативните групи и политически партии в цяла Европа критикуват договора, като твърдят, че той насърчава "джендър" идеологии, окуражава сексуалната девиация и вреди на децата.
През септември опозиционните депутати в Латвия започнаха процес по излизане от конвенцията. Към тях се присъедини Съюзът на зелените и фермерите, член на тристранната управляваща коалиция, който включва също така централно-дясната партия на министър-председателя Евика Силиня, която е силно против излизането от конвенцията.
"Тези, които са били достатъчно смели да потърсят помощ, сега са свидетели на това как техните преживявания се използват за политически битки", написа Силиня в X този месец. "Това е жестоко."
Контрастно на нейните твърдения, депутатът от Съюз "Зелени и фермери" Гунарс Гутрис заявява:
"Това няма да повлияе на домашното насилие по никакъв начин. В латвийските закони защитата срещу домашно насилие съществува и преди Истанбулската конвенция."
В сряда вечерта, около 5000 души протестираха срещу оттеглянето пред парламента в Рига.
Само 20 се събраха в подкрепа на оттеглянето.
Съюзът между опозицията и управляващите депутати в подкрепа на оттеглянето показва разцепления в управляващата коалиция преди следващите парламентарни избори, насрочени за есента на 2026 г.
2005
4
31.10 2025 в 15:24
По-добре да знаеш КОЙ стои срещу тебе нали така?
2970
3
31.10 2025 в 14:50
Тая конвенция стана като оня митичен план "Ран-Ът", в който пишеше, че ако в посттоталитарна България не се приложат мерките, предложени в него, има реален риск в рамките на няколко десетилетия (не си спомням точно колко бяха), България рискува да остане с малко над 3 милиона жители. Копейките тогава пуснаха партенката, че в плана пишело, че България ТРЯБВА да остане с толкова. И "вторите по интелект след евреЙте" клъвнаха на тая гола кука без дори да прочетат плана (къде ти ще четат, той е 400 страници, те толкова не са прочели през целия си живот), точно както сега те и подобните им нищи духом по света кълват на куката за "джендърите". Клета клетост!
6764
2
31.10 2025 в 14:32
2970
1
31.10 2025 в 14:21
Едно време плашеха глупавите деца с Торбалан. Като порастнаха, ги плашат с "джендъри". :D Консерви, сър!
