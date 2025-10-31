Латвия излиза от Истанбулската конвенция

Анна Сечински 31 октомври 2025 в 14:01 554 4
Протест

Снимка X (NEXTA)
Протест срещу оттеглянето от Истанбулската конвенция

Латвия се оттегля от Истанбулската конвенция, реши парламентът на страната. 

56 депутати гласуваха за оттегляне от договора, 32 бяха "против", а двама - "въздържал се".

Резултатът от гласуването, което се състоя след 13-часови дебати, направи Латвия първата държава-членка на Европейския съюз, която се оттегля от Истанбулската конвенция, след като я ратифицира през ноември 2023 г..

Ултраконсервативните групи и политически партии в цяла Европа критикуват договора, като твърдят, че той насърчава "джендър" идеологии, окуражава сексуалната девиация и вреди на децата.

През септември опозиционните депутати в Латвия започнаха процес по излизане от конвенцията. Към тях се присъедини Съюзът на зелените и фермерите,  член на тристранната управляваща коалиция, който включва също така централно-дясната партия на министър-председателя Евика Силиня, която е силно против излизането от конвенцията. 

"Тези, които са били достатъчно смели да потърсят помощ, сега са свидетели на това как техните преживявания се използват за политически битки", написа Силиня в X този месец. "Това е жестоко."

Контрастно на нейните твърдения, депутатът от Съюз "Зелени и фермери" Гунарс Гутрис заявява:

"Това няма да повлияе на домашното насилие по никакъв начин. В латвийските закони защитата срещу домашно насилие съществува и преди Истанбулската конвенция."

В сряда вечерта, около 5000 души протестираха срещу оттеглянето пред парламента в Рига.  

Само 20 се събраха в подкрепа на оттеглянето.

Съюзът между опозицията и управляващите депутати в подкрепа на оттеглянето показва разцепления в управляващата коалиция преди следващите парламентарни избори, насрочени за есента на 2026 г.

    2005

    4

    prikobzon

    31.10 2025 в 15:24

    -0
    +4
    Много точно сравнение да! За съжалени и у нас върви тая приказка за джендърите. Така и не може да осъзнае това население, че е по-добре педалите да не се крият и да се чувстват свободни да заявят че са такива.
    По-добре да знаеш КОЙ стои срещу тебе нали така?

    2970

    3

    Джендо Джедев

    31.10 2025 в 14:50

    -0
    +2
    GB,

    Тая конвенция стана като оня митичен план "Ран-Ът", в който пишеше, че ако в посттоталитарна България не се приложат мерките, предложени в него, има реален риск в рамките на няколко десетилетия (не си спомням точно колко бяха), България рискува да остане с малко над 3 милиона жители. Копейките тогава пуснаха партенката, че в плана пишело, че България ТРЯБВА да остане с толкова. И "вторите по интелект след евреЙте" клъвнаха на тая гола кука без дори да прочетат плана (къде ти ще четат, той е 400 страници, те толкова не са прочели през целия си живот), точно както сега те и подобните им нищи духом по света кълват на куката за "джендърите". Клета клетост!

    6764

    2

    GB

    31.10 2025 в 14:32

    -0
    +4
    Странно ми е точно коя част на конвенцията плаши част от хората...

    2970

    1

    Джендо Джедев

    31.10 2025 в 14:21

    -0
    +8
    "Ултраконсервативните групи и политически партии в цяла Европа критикуват договора, като твърдят, че той насърчава "джендър" идеологии, окуражава сексуалната девиация и вреди на децата."

    Едно време плашеха глупавите деца с Торбалан. Като порастнаха, ги плашат с "джендъри". :D Консерви, сър!

     
