Латвия излиза от Истанбулската конвенция

Латвия се оттегля от Истанбулската конвенция, реши парламентът на страната.

56 депутати гласуваха за оттегляне от договора, 32 бяха "против", а двама - "въздържал се".

Резултатът от гласуването, което се състоя след 13-часови дебати, направи Латвия първата държава-членка на Европейския съюз, която се оттегля от Истанбулската конвенция, след като я ратифицира през ноември 2023 г..

Ултраконсервативните групи и политически партии в цяла Европа критикуват договора, като твърдят, че той насърчава "джендър" идеологии, окуражава сексуалната девиация и вреди на децата.

През септември опозиционните депутати в Латвия започнаха процес по излизане от конвенцията. Към тях се присъедини Съюзът на зелените и фермерите, член на тристранната управляваща коалиция, който включва също така централно-дясната партия на министър-председателя Евика Силиня, която е силно против излизането от конвенцията.

"Тези, които са били достатъчно смели да потърсят помощ, сега са свидетели на това как техните преживявания се използват за политически битки", написа Силиня в X този месец. "Това е жестоко."

Контрастно на нейните твърдения, депутатът от Съюз "Зелени и фермери" Гунарс Гутрис заявява:

"Това няма да повлияе на домашното насилие по никакъв начин. В латвийските закони защитата срещу домашно насилие съществува и преди Истанбулската конвенция."

В сряда вечерта, около 5000 души протестираха срещу оттеглянето пред парламента в Рига.

Само 20 се събраха в подкрепа на оттеглянето.

Съюзът между опозицията и управляващите депутати в подкрепа на оттеглянето показва разцепления в управляващата коалиция преди следващите парламентарни избори, насрочени за есента на 2026 г.