Кремъл в паника: Русия на ръба на рецесия, а Путин вижда заплаха в изгнание

Кремъл изглежда все по-неспокоен. След месеци на икономическо напрежение, растящи лихви и външен натиск, Русия се изправя пред реална опасност от рецесия. Министърът на икономиката Максим Решетников призна през юни, че страната е „на ръба на рецесията“, а анализатори вече говорят за възможен срив на банковия сектор заради лавина от лоши кредити.

Бизнесът е парализиран от високите лихви, държавните заеми поскъпват, а малките компании умират една по една. Петролът вече не спасява Кремъл – украинските дронове поразяват рафинерии в сърцето на Русия, Индия и Китай ограничават покупките, а новите санкции на администрацията на Доналд Тръмп режат поредните канали за износ.

„За първи път от три години Русия наистина страда“, казва Тимъти Аш от Chatham House. „Мисля, че има известна паника.“

Reuters и The Telegraph съобщават за малки, но видими огнища на социално напрежение в руските градове. По-рано този месец стотици хора се събраха на площад в Санкт Петербург, за да изпеят забранена песен, призоваваща за „края на режима“. Полицията реагира мигновено, но самият факт, че подобно нещо се случва, е показателен: страхът започва да губи своята сила.

В моменти на криза Кремъл обикновено търси врагове. И както често става в руската история – открива ги не навън, а вътре. Този път отново в лицето на Михаил Ходорковски.

Преди 22 години, през октомври 2003 г., руски спецчасти извадиха под дулата на оръжие най-богатия човек в страната от личния му самолет в Сибир. Арестът на Ходорковски – тогава собственик на петролния гигант „ЮКОС“ – беляза края на ерата на пазарната икономика и началото на пълния контрол на Путин над бизнеса и медиите.

Днес Ходорковски живее в изгнание в Лондон и ръководи организацията Open Russia, която подпомага руската опозиция. Този месец Федералната служба за сигурност (ФСБ) отново го обвини, че оттам организира „насилствено завземане на властта“ и подготвя преврат чрез Руския антивоенен комитет.

Ходорковски отговори лаконично: „Това е политически театър“.

Според западни наблюдатели обвиненията са показателни не за сила, а за страх. „Кремъл е параноичен. Путин търси врагове, с които да оправдае страха вътре в системата“, коментира Джон Хърбст, бивш американски посланик в Украйна, цитиран от The Telegraph.

В действителност Ходорковски отдавна не разполага с реална власт или ресурси да застраши режима. Но символичното му присъствие напомня на Путин за първия публичен сблъсък със свободната воля – онзи момент, когато някой посмя да каже „не“.

Обвиненията срещу Ходорковски и антивоенния комитет идват в момент, когато руската икономика се свива, обществото започва да изразява недоволство, а дългата война в Украйна не предлага победа. В такива периоди автократичните режими често се обръщат срещу собствените си сенки – търсейки „заговорници“ там, където има само тревога и умора.

Но параноята има цена. Когато един режим започне да арестува въображаемите си врагове, това означава, че вече не контролира реалните.

Възможността за икономическа рецесия, международната изолация и растящото вътрешно напрежение очертават нов, критичен етап за режима на Владимир Путин.

След повече от две десетилетия власт, руският президент за първи път изглежда принуден да брани не толкова границите на империята, колкото собственото си политическо оцеляване.

Днес Владимир Путин изглежда все по-сам – обсебен от контрола, заобиколен от лоялни, но безлични бюрократи. Русия се върти в омагьосан кръг: икономическа криза, репресии, бягство на капитали, търсене на вътрешен враг. Но този път, както изглежда, кръгът започва да се затваря не около враговете – а около самия Кремъл.





*Източници: The Telegraph, Reuters, Chatham House (октомври 2025).